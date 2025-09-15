Hà Nội

Xã hội

Kiểm tra Bar Lucky Lounge phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

Qua xác minh ban đầu, nhóm thanh niên khai nhận đã bàn bạc, thống nhất với nhau về việc sử dụng ma túy tại cơ sở này.

Gia Đạt

Ngày 15/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an phường Vĩnh Phúc vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều người dương tính với ma túy tại một quán bar trên địa bàn. Cụ thể, Công an phường Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Bar Lucky Lounge, địa chỉ tại phố Đặng Dung, phường Vĩnh Phúc.

capture-3397.png
Cơ quan chức năng phát hiện phát hiện có nhiều người dương tính với ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, quán có 11 nhân viên đang làm việc và 10 khách hàng sử dụng dịch vụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh chất ma túy đối với toàn bộ nhân viên và khách có mặt. Kết quả cho thấy có 4 trường hợp dương tính với chất ma túy đều trú tại tỉnh Phú Thọ.

Những người này gồm: Nguyễn Tuấn Minh, SN 2003; Nguyễn Văn Thắng, SN 2002; Nguyễn Đức Thọ, SN 2000, đều trú tại thôn Phú Ninh, xã Hội Thịnh; Nguyễn Đăng Giáp, SN 2002, trú tại thôn Chiến Thắng, xã Tam Dương Bắc.

Qua xác minh ban đầu, nhóm thanh niên khai nhận đã bàn bạc, thống nhất với nhau về việc sử dụng ma túy tại cơ sở này. Thừa ủy quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Công an phường Vĩnh Phúc đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Minh, Thắng, Thọ và Giáp để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn

Nguồn: ĐTHĐT.
