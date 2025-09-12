Bị công an bắt quả tang khi mua bán ma túy ở quốc lộ 18

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, theo điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tuấn cùng tang vật tại hiện trường.

Theo đó, 3 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Tiến Tuấn (sinh năm 1994, trú tại khu phố Mao Yên, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Đình Mừng (sinh năm 1995, trú tại thôn Tập Ninh, xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Thế Thông (sinh năm 1996, trú tại thôn Đức Tái, xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, vào lúc 12h40 ngày 20/8/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Phương Liễu kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Tuấn đang có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” tại khu vực quốc lộ 18, thuộc địa phận khu phố Mao Trung (phường Phương Liễu). Tang vật thu giữ gồm 39,5495g ma túy loại methamphetamine.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã tiến hành vận động thành công Mừng và Thông ra đầu thú.

