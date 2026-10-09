Khu đất 79 Lạc Trung sắp được xây tổ hợp nhà ở hơn 3.000 tỷ đồng

CTCP Bất động sản Pristie dừng hoạt động sản xuất may tại khu đất 79 Lạc Trung, Hà Nội, để triển khai dự án nhà ở thương mại cao cấp với 651 căn hộ.

CTCP Bất động sản Pristie (mã chứng khoán TET) vừa thông qua việc chấm dứt hoạt động sản xuất may tại số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Khu đất này sẽ được sử dụng để triển khai dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung.

Trụ sở Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc. Ảnh: Quân Nguyễn.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, doanh nghiệp sẽ dừng hoạt động sản xuất tại đây, đồng thời thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định đến hết ngày 30/9/2026.

Công ty cũng sẽ thanh lý các hợp đồng mua bán, cung ứng vật tư liên quan đến hoạt động của xưởng may. Toàn bộ máy móc, thiết bị tại nhà xưởng được kiểm kê, niêm phong trước khi di dời hoặc xử lý theo phương án của doanh nghiệp.

Dự án Pristie Lạc Trung được quy hoạch gồm một tòa tháp cao 26 tầng, khối đế 1 tầng và 3 tầng hầm. Công trình dự kiến cung cấp 651 căn nhà ở cùng 3.682m² sàn thương mại, dịch vụ.

Tổng vốn đầu tư dự án lên tới 3.048 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm 20%, phần còn lại đến từ vốn vay và nguồn huy động.

Đây không phải lần đầu khu đất 79 Lạc Trung được doanh nghiệp đưa vào kế hoạch phát triển bất động sản. Tháng 11/2016, Hội đồng quản trị Textaco từng thông qua dự án Red River View tại đây, với phương án xây dựng công trình cao 24 tầng và 3 tầng hầm, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kế hoạch khi đó chưa được triển khai theo phương án ban đầu. Sau nhiều năm, khu đất tiếp tục được đưa vào kế hoạch phát triển dự án nhà ở với quy mô và tổng vốn đầu tư lớn hơn.

Không chỉ khu đất tại Lạc Trung, Pristie cũng đang thu hẹp hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại một địa điểm khác ở Hà Nội để phát triển bất động sản.

Theo nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, doanh nghiệp dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại số 26 ngõ 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, từ ngày 30/6/2026.

Khu đất này được định hướng triển khai dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences.

Để bổ sung nguồn vốn cho hai dự án, doanh nghiệp đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 56,5 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thực hiện thành công, đợt phát hành dự kiến mang về 1.130 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 57 tỷ đồng lên 622 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn, 608 tỷ đồng được phân bổ cho dự án Pristie Lạc Trung, trong khi 522 tỷ đồng dành cho Đức Giang Residences.

Việc chuyển hướng sang bất động sản diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp có lịch sử gần 70 năm hoạt động trong lĩnh vực vải sợi, may mặc. Tiền thân của Pristie là Tổng công ty Bông vải sợi thuộc Bộ Thương nghiệp, thành lập năm 1957.

Năm 1995, doanh nghiệp mang tên Công ty Vải sợi may mặc Miền Bắc, sau đó cổ phần hóa vào tháng 7/2005 và niêm yết trên HNX từ tháng 4/2010.

Đến ngày 16/7/2026, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành CTCP Bất động sản Pristie, đánh dấu bước chuyển hướng rõ nét trong hoạt động kinh doanh.

Với dự án Pristie Lạc Trung, khu đất từng phục vụ hoạt động sản xuất may sẽ được chuyển đổi thành tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp, gồm căn hộ và không gian thương mại dịch vụ.