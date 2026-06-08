Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố Tiktoker Ngọc 'Sủi' trong vụ cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng

Công an cáo buộc, Bùi Huỳnh Bính Ngọc thuê người dùng xe ba gác chặn cửa một khách sạn, hành hung nhân viên và đe dọa người nhà bị hại để ép chuyển 6,8 tỷ đồng.

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố 7 bị can liên quan vụ án lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng nhiều thủ đoạn gây sức ép, đe dọa tinh thần để cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng.

Các đối tượng gồm: Lộ Xuân Huy, Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Ngọc “Sủi”), Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Quý Thái, Nguyễn Hữu Thế, Nguyễn Hữu Hưởng và Nguyễn Mạnh Hùng.

Đối tượng Bùi Huỳnh Bính Ngọc.
Đối tượng Bùi Huỳnh Bính Ngọc.

Theo điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc thành lập Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Minh An. Năm 2023, trong một vụ tranh chấp liên quan đến góp vốn kinh doanh, Lộ Xuân Huy nhờ Nguyễn Quý Thái và Ngọc "Sủi" đòi lại phần vốn góp cùng lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn ở Hà Nội.

Các đối tượng đã bàn nhau gây áp lực đối với anh C.C.M (ở Hà Nội) bằng cách, Ngọc thuê nhóm người dùng xe ba gác đến khách sạn rồi chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên.

Các đối tượng còn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người nhà anh M ép bị hại chuyển cho các đối tượng số tiền 6,8 tỷ đồng.

Sau thời gian điều tra, ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Trong các đối tượng, Ngọc ''Sủi'' có hai tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Giữ người trái pháp luật. Người này sở hữu kênh Tiktok và thường đăng các video trên mạng xã hội để ''đánh bóng'' tên tuổi.

Cơ quan CSĐT Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Lam/ Báo Xây Dựng
Link bài gốc Copy link
https://baoxaydung.vn/ha-noi-khoi-to-tiktoker-ngoc-sui-trong-vu-cuong-doat-68-ty-dong-192260608142229602.htm
#Ngọc Sủi #cưỡng đoạt tài sản #Hà Nội #tiktok #điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Khi giới trẻ trở thành mắt xích trong các đường dây phạm tội

CATP Hà Nội triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động trên không gian mạng với phương thức tinh vi. Điều đáng chú ý, có sự tham gia của không ít người trẻ tuổi.

Các đối tượng trong vụ án quảng cáo website cờ bạc đều còn rất trẻ, nhiều người vừa mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng
Các đối tượng trong vụ án quảng cáo website cờ bạc đều còn rất trẻ, nhiều người vừa mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng giả danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Sau khi quay lén hoạt động thực thi công vụ của lực lượng CSGT, 2 đối tượng đã đe dọa, ép buộc bị hại đưa tiền để trục lợi cá nhân.

Ngày 4/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong, Trần Văn Thành về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d, Khoản 2 Điều 170 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin ban đầu, năm 2024, Lê Hồng Phong (SN: 1989, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) kết hôn với chị Lê Thị Phương (SN: 1994) và sinh sống tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh).

Xem chi tiết

Xã hội

Nở rộ trào lưu chuyển tiền nhờ người lạ phóng sinh online

Dịp lễ Phật đản cuối tháng 5 vừa qua ghi nhận trào lưu phóng sinh online nở rộ khi nhiều người bận rộn chi tiền thuê người lạ thả cá hộ qua livestream.

Cuối tháng 5 vừa qua, dịp lễ Phật đản ghi nhận trào lưu phóng sinh trực tuyến nở rộ mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Do không có thời gian tự tay thực hiện nghi thức cầu bình an, nhiều người đã lựa chọn giải pháp chuyển khoản cho các chủ tài khoản lạ để thuê mua cá, đọc văn khấn và thả hộ ngay trong các buổi phát trực tiếp (livestream). Thực trạng này phản ánh một xu hướng chuyển dịch mới trong đời sống tâm linh của người dân đô thị, khi các nghi lễ truyền thống được "công nghệ hóa" để phù hợp với nhịp sống bận rộn.

1780099175-67ef210790-img-4975-0926-3456-1705-width680height1063-5191.jpg
Một người đàn ông phóng sinh cá xuống sông, sau khi nhận yêu cầu từ người xem livestream. (Ảnh: Kenhphongsanh/Tiktok)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới