Khởi tố Tiktoker Ngọc 'Sủi' trong vụ cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng

Công an cáo buộc, Bùi Huỳnh Bính Ngọc thuê người dùng xe ba gác chặn cửa một khách sạn, hành hung nhân viên và đe dọa người nhà bị hại để ép chuyển 6,8 tỷ đồng.

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố 7 bị can liên quan vụ án lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng nhiều thủ đoạn gây sức ép, đe dọa tinh thần để cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng.

Các đối tượng gồm: Lộ Xuân Huy, Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Ngọc “Sủi”), Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Quý Thái, Nguyễn Hữu Thế, Nguyễn Hữu Hưởng và Nguyễn Mạnh Hùng.

Đối tượng Bùi Huỳnh Bính Ngọc.

Theo điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc thành lập Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Minh An. Năm 2023, trong một vụ tranh chấp liên quan đến góp vốn kinh doanh, Lộ Xuân Huy nhờ Nguyễn Quý Thái và Ngọc "Sủi" đòi lại phần vốn góp cùng lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn ở Hà Nội.

Các đối tượng đã bàn nhau gây áp lực đối với anh C.C.M (ở Hà Nội) bằng cách, Ngọc thuê nhóm người dùng xe ba gác đến khách sạn rồi chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên.

Các đối tượng còn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người nhà anh M ép bị hại chuyển cho các đối tượng số tiền 6,8 tỷ đồng.

Sau thời gian điều tra, ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Trong các đối tượng, Ngọc ''Sủi'' có hai tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Giữ người trái pháp luật. Người này sở hữu kênh Tiktok và thường đăng các video trên mạng xã hội để ''đánh bóng'' tên tuổi.

Cơ quan CSĐT Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.