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Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng giả danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Sau khi quay lén hoạt động thực thi công vụ của lực lượng CSGT, 2 đối tượng đã đe dọa, ép buộc bị hại đưa tiền để trục lợi cá nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 4/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong, Trần Văn Thành về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d, Khoản 2 Điều 170 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin ban đầu, năm 2024, Lê Hồng Phong (SN: 1989, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) kết hôn với chị Lê Thị Phương (SN: 1994) và sinh sống tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh).

Quá trình sinh sống tại địa phương, Phong nảy sinh ý định đặt máy quay phim để ghi lại hình ảnh quá trình làm việc của Tổ Tuần tra kiểm soát và cho rằng quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ CSGT có vi phạm để uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Đến khoảng tháng 10/2025, Phong có gọi điện cho Trần Văn Thành (SN: 1990, HKTT: tổ 8, khu Ngô Quyền, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, là bạn tù của Phong) trao đổi với Thành về việc có thực hiện việc ghi hình về lực lượng Cảnh sát giao thông.

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Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC.

Từ tháng 5/2026, Phong và Thành mua các thiết bị camera giấu kín, bí mật ghi hình hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hai đối tượng thỏa thuận, nếu tống tiền thành công thì Phong sẽ hưởng 85%, Thành sẽ hưởng 15% số tiền chiếm đoạt được.

Sau khi thu thập được các đoạn video, hình ảnh, 2 đối tượng tự nhận là phóng viên, nhà báo, đưa ra những thông tin mang tính suy diễn, quy chụp về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ, đồng thời sử dụng các tài liệu này để gây sức ép tâm lý, đe dọa cung cấp cho cơ quan cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan truyền thông nhằm buộc bị hại phải đưa tiền.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng phát hiện, thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.
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