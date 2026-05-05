Mâu thuẫn cá nhân, mang dao chém đối thủ ở Phú Thọ

Chỉ sau 7h kể từ khi xảy ra vụ án, trước sự truy bắt quyết liệt của lực lượng Công an, đối tượng Lê Văn Huy đã ra đầu thú.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra Quyết định tạm giữ đối với Lê Văn Huy về hành vi “Giết người”.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 16h ngày 19/4, Lê Văn Huy mang theo 2 con dao đến quán sửa chữa ô tô của anh Trần Duy P. (xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ). Khi phát hiện anh P. đang ở trong cửa hàng, Huy dùng dao bầu tấn công, đâm một nhát trúng vùng bụng nạn nhân. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài, Huy tiếp tục đuổi theo, chém thêm một nhát trúng tay trái.

Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Người dân xung quanh đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét và truy bắt đối tượng. Chỉ sau 7h kể từ khi xảy ra vụ án, trước sự truy bắt quyết liệt của lực lượng Công an, đối tượng Lê Văn Huy đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra Quyết định tạm giữ đối với Lê Văn Huy về hành vi “Giết người”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.