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Xã hội

Khởi tố, tạm giữ hình sự 2 đối tượng tự chế thuốc chữa bệnh để lừa đảo

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bảo Ngân

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, ngày 18/8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành làm việc với những người có liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh, bán thuốc tại cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu”, ở tổ dân phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, do Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1977) làm chủ.

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Các loại thuốc do vợ chồng Mạnh tự chế bị Cơ quan Công an thu giữ.

Ngày 19/8, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Mạnh, Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan, gồm thuốc, nguyên liệu thuốc.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hoạt động khám, chữa bệnh của Nguyễn Văn Mạnh là tự phát, không được cơ quan chức năng cấp phép. Mạnh không được đào tạo chuyên môn, không có bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép hành nghề theo quy định để thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh và bán thuốc.

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Đối tượng Ma Văn Tân tại Cơ quan Công an.

Nguyễn Văn Mạnh chỉ học hết lớp 7, từng làm nhiều nghề như cai thầu xây dựng, thợ đắp hoa văn, phù điêu, buôn bán cây cảnh. Từ năm 2007 đến năm 2010, Mạnh tự lập điện thờ Phật, Thánh tại nhà và hoạt động tâm linh tự phát. Từ năm 2010, Mạnh bắt đầu tự tổ chức khám, chữa một số bệnh. Đến khoảng cuối tháng 6/2026, Mạnh tập trung khám, chữa các trường hợp câm điếc bẩm sinh, tự kỷ, tăng động cho người bệnh tại cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu”.

Quá trình khám, chữa bệnh, Mạnh sử dụng các phương pháp điều trị do mình tự nghĩ ra, không có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả. Người bệnh đến khám không phải trả tiền nhưng sau khi khám, Mạnh định hướng, chỉ định bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải điều trị trong thời gian dài và sử dụng thuốc do Mạnh bán mới có thể khỏi bệnh.

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Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh.

Số thuốc Mạnh bán cho người bệnh đều do Nguyễn Văn Mạnh nghĩ ra, tự chế từ các loại thảo dược được mua ở chợ và một số cửa hàng thuốc, không đăng ký, không có giấy phép lưu hành, không có căn cứ khoa học chứng minh công năng, tác dụng. Quy trình nấu thuốc, bán thuốc và thu tiền đều do vợ của Mạnh thực hiện. Theo khai nhận của Mạnh, các loại thuốc trên chỉ có tác dụng an thần là chính.

Để quảng bá cho nhiều người biết đến cơ sở khám, chữa bệnh và bán thuốc này, Mạnh đã trao đổi, thống nhất với Ma Văn Tân, sinh năm 1991, thường trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang tổ chức quay các video clip trong quá trình Mạnh khám, chữa bệnh để đăng tải lên Facebook. Đồng thời, Tân còn là người trực tiếp tham gia hỗ trợ Mạnh trong quá trình khám, chữa bệnh và tư vấn bán thuốc cho người bệnh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Mạnh và Ma Văn Tân đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người bệnh và người nhà bệnh nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.

#Công an Bắc Ninh #thần y

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