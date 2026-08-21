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Xã hội

Xác minh vụ bé gần 2 tuổi bị cô giáo bạo hành ở cơ sở mầm non Thanh Liệt

Một bé gái gần 2 tuổi tại cơ sở mầm non ở phường Thanh Liệt (Hà Nội) bị cô giáo đưa vào khuất camera rồi tát 3 cái. Vụ việc đang được xác minh.

Huy Trung
Xác minh vụ bé gần 2 tuổi bị cô giáo bạo hành ở cơ sở mầm non Thanh Liệt

Bé bị đánh tại khu vực khuất tầm quan sát của camera

UBND phường Thanh Liệt vừa báo cáo UBND thành phố Hà Nội về vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em xảy ra tại một cơ sở mầm non độc lập trên địa bàn.

Theo thông tin từ UBND phường Thanh Liệt, ngày 19/8, Công an phường tiếp nhận đơn trình báo của anh L.V.V. (sinh năm 1987, trú tại phường Thanh Liệt) về việc con gái là cháu L.H.M.C. (sinh ngày 28/10/2024) bị cô giáo đánh tại lớp Mầm non độc lập “Bay cao ước mơ”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Thanh Liệt chỉ đạo Công an phường phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội khẩn trương xác minh vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ theo quy định.

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Cô giáo bế cháu bé vào góc khuất của camera rồi đánh liên tiếp vào mặt (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, khoảng 8h18 ngày 19/8, trong giờ học, cháu C. quấy khóc. Chị Phan Thị Thanh B. (sinh năm 1992), giáo viên của lớp, đã bế cháu đến khu vực cột trụ trong phòng học, nơi khuất tầm quan sát của camera, rồi dùng tay tát 3 cái vào vùng mặt cháu.

Sau đó, cô B. bế cháu C. trở lại ghế ngồi và tiếp tục công việc.

Đến giờ ngủ trưa, cháu C. ngủ được một lúc thì tỉnh dậy và khóc lớn. Theo kết quả xác minh, cô B. đang nằm cạnh đó đã ngồi dậy, kéo giường của cháu lại gần rồi dùng tay đánh 2 cái vào chân cháu.

Khi cháu vẫn tiếp tục khóc, cô giáo nằm xuống, ôm ghì cháu vào ngực. Một lúc sau, cháu C. ngủ trở lại.

Bé được đưa đi kiểm tra sức khỏe

Sau khi vụ việc được trình báo, ngày 20/8, Công an phường Thanh Liệt phối hợp với gia đình đưa cháu C. đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để kiểm tra sức khỏe.

Kết quả thăm khám xác định cháu bị bầm tím niêm mạc miệng, lợi vùng răng hàm trên bên phải. Ngoài tổn thương này, cháu không ghi nhận thêm thương tích nào khác. Hiện sức khỏe của cháu ổn định.

Ngay trong ngày 19/8, Công an phường Thanh Liệt đã mời các bên liên quan đến trụ sở để làm việc, xác minh nội dung trình báo và xử lý thông tin theo quy định.

UBND phường Thanh Liệt cho biết đã yêu cầu Công an phường tiếp tục tập trung xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Địa phương cho biết quan điểm là xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em theo đúng quy định pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi của cháu bé.

Mời quý độc giả xem video: Bảo mẫu ở Quảng Nam bạo hành trẻ 20 tháng tuổi gây phẫn nộ/ Nguồn: Báo Lao Động
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