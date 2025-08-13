Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã trốn thi hành án ở Hà Nội

Tạ Thị Thuỳ Dương bị kết án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn và không chấp hành quyết định thi hành án.

Ngày 13/8, Công an TP Hà Nội cho biết ‎Công an phường Việt Hưng đã bắt giữ đối tượng truy nã Tạ Thị Thùy Dương (SN 1982, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội).

Đối tượng truy nã Tạ Thị Thùy Dương.

Theo hồ sơ, Tạ Thị Thuỳ Dương bị kết án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn và không chấp hành quyết định thi hành án. Ngày 10/12/2024, Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng. ‎

Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an phường Việt Hưng đã phát hiện Dương đang lẩn trốn trên địa bàn TP HCM. Ngày 24/7/2025, Công an phường Việt Hưng đã bắt giữ đối tượng. Hiện Công an phường Việt Hưng đã bàn giao Tạ Thị Thùy Dương cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định.

