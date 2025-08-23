Khởi tố nhóm thanh thiếu niên vô cớ đánh mù mắt người đi đường

Nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng đi xe máy truy đuổi, vô cớ vây đánh tập thể khiến một nam sinh 16 tuổi bị thương tích 41% và mù mắt phải.

Ngày 23/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội cố ý gây thương tích. Trong đó, 5 bị can bị tạm giam, 2 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét, xử lý các đối tượng còn lại.

Theo hồ sơ, rạng sáng 16/8, nhóm 10 thiếu niên do Đặng Văn Quang Thảo (15 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) cầm đầu đi xe máy dạo chơi trên đường 2/9, phường Hòa Cường. Khi đến gần khu vực tượng đài, nhóm này bị một số thanh niên lạ mặt ném vỏ chai bia xuống đường, cầm kiếm đe dọa rồi bỏ đi.

Bực tức, Thảo hô "dí nó" và cả nhóm lập tức truy đuổi. Khi đến đường Nguyễn Sơn Trà, nhóm Thảo thấy anh Nguyễn Duy L. (16 tuổi, quê Gia Lai) chở bạn là Trịnh Minh Chương (18 tuổi, trú Đà Nẵng) nên nhầm tưởng là người vừa khiêu khích.

Khởi tố 7 bị can về tội cố ý gây thương tích.

Các thiếu niên chặn xe, buộc Chương bỏ chạy, còn anh L. bị vây đánh đến bất tỉnh. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng xác định nạn nhân bị thương tích tối thiểu 41%, mù mắt phải. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Cường vào cuộc. Chỉ sau 12h điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính các nghi phạm, triệu tập 7/10 người để làm rõ.

Tang vật bị thu giữ gồm 4 xe máy, một xe đạp điện và một mũ bảo hiểm.

Cơ quan công an khẳng định sẽ xử lý nghiêm để răn đe, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Được biết, nạn nhân L. đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, L. là con trai duy nhất trong gia đình nghèo. L. sớm rời quê xuống Đà Nẵng theo anh họ học nghề sửa xe máy. Ban ngày theo thợ học việc, ban đêm em đi phục vụ quán nhậu đến tận 2 đến 3h sáng để có tiền thuê trọ và trang trải sinh hoạt.

Bác sĩ cho biết, mắt phải bệnh nhân L. vỡ nhãn cầu, toàn thân bầm tím. Kết quả giám định thương tích tối thiểu 41%, L. mất hẳn thị lực một bên mắt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

