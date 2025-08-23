Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên vô cớ đánh mù mắt người đi đường

Nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng đi xe máy truy đuổi, vô cớ vây đánh tập thể khiến một nam sinh 16 tuổi bị thương tích 41% và mù mắt phải.

Thanh Hà

Ngày 23/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội cố ý gây thương tích. Trong đó, 5 bị can bị tạm giam, 2 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét, xử lý các đối tượng còn lại.

Theo hồ sơ, rạng sáng 16/8, nhóm 10 thiếu niên do Đặng Văn Quang Thảo (15 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) cầm đầu đi xe máy dạo chơi trên đường 2/9, phường Hòa Cường. Khi đến gần khu vực tượng đài, nhóm này bị một số thanh niên lạ mặt ném vỏ chai bia xuống đường, cầm kiếm đe dọa rồi bỏ đi.

Bực tức, Thảo hô "dí nó" và cả nhóm lập tức truy đuổi. Khi đến đường Nguyễn Sơn Trà, nhóm Thảo thấy anh Nguyễn Duy L. (16 tuổi, quê Gia Lai) chở bạn là Trịnh Minh Chương (18 tuổi, trú Đà Nẵng) nên nhầm tưởng là người vừa khiêu khích.

23-8kt1.jpg
Khởi tố 7 bị can về tội cố ý gây thương tích.

Các thiếu niên chặn xe, buộc Chương bỏ chạy, còn anh L. bị vây đánh đến bất tỉnh. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng xác định nạn nhân bị thương tích tối thiểu 41%, mù mắt phải. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Cường vào cuộc. Chỉ sau 12h điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính các nghi phạm, triệu tập 7/10 người để làm rõ.

Tang vật bị thu giữ gồm 4 xe máy, một xe đạp điện và một mũ bảo hiểm.

Cơ quan công an khẳng định sẽ xử lý nghiêm để răn đe, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Được biết, nạn nhân L. đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, L. là con trai duy nhất trong gia đình nghèo. L. sớm rời quê xuống Đà Nẵng theo anh họ học nghề sửa xe máy. Ban ngày theo thợ học việc, ban đêm em đi phục vụ quán nhậu đến tận 2 đến 3h sáng để có tiền thuê trọ và trang trải sinh hoạt.

Bác sĩ cho biết, mắt phải bệnh nhân L. vỡ nhãn cầu, toàn thân bầm tím. Kết quả giám định thương tích tối thiểu 41%, L. mất hẳn thị lực một bên mắt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
#khởi tố #thanh thiếu niên #mù mắt #vây đánh #Đà Nẵng #xe máy

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố đối tượng cho mượn kho để lắp hàng chục nghìn điện thoại trái phép

Hoàng Minh Thượng đồng ý cho người đàn ông quốc tịch nước ngoài sử dụng kho để lắp đặt mà không có giấy phép của cơ quan chức năng...

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Thượng (sinh năm 1985, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) về tội Xâm phạm sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 226, Bộ luật Hình sự.

capture-9227.png
Hoàng Minh Thượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Sau khi Doanh và Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu về nhà thì giữ 2 người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Hạ đã dùng dao đâm Doanh tử vong.

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002), trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ) về tội "Giết người", theo quy định của điều 123 Bộ luật Hình sự.

capture-9328.png
Đối tượng Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố hai đối tượng ở Hải Phòng thuê nhà nghỉ để “xào ke”

Thuê phòng nhà nghỉ làm nơi ‘xào ke’, hai đối tượng ở xã Tứ Kỳ, Hải Phòng bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” liên quan đến nhóm đối tượng tụ tập tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

988877.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới