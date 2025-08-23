Hà Nội

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Sau khi Doanh và Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu về nhà thì giữ 2 người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Hạ đã dùng dao đâm Doanh tử vong.

Gia Đạt

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002), trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ) về tội "Giết người", theo quy định của điều 123 Bộ luật Hình sự.

capture-9328.png
Đối tượng Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh Nguyễn Tiến Doanh (SN 2000) bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhận chứng, bắt giữ đối tượng Hạ để điều tra vụ án mạng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, khoảng 0h20 ngày 17/8, sau khi Nguyễn Tiến Doanh và Hà Thị Lai Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu về nhà tại khu 1 (Phú Mỹ) thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Sau đó, Hạ đã dùng dao, loại dao gọt hoa quả đâm 1 nhát vào mạn sườn bên trái và rút dao ra làm Doanh chảy máu. Anh Doanh ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài sân thì Hạ tiếp tục cầm dao dồn đuổi theo để đâm Doanh. Cùng lúc này, ông Nguyễn Tiến Mạnh và bà Hà Thị Thu Hường là bố mẹ của Doanh can ngăn nhưng không được.

Do vết thương nặng, Doanh ngã bất tỉnh ở sân trước cửa nhà. Sau đó được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong. Được biết, anh Doanh và Hạ lấy nhau khoảng 5 năm nay, có con trai 5 tuổi, hai người làm công nhân, cùng chung một công ty.

