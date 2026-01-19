Khởi tố hình sự thanh niên đâm người vì bạn gái bị cho nghỉ việc

Bạn gái bị cho nghỉ việc, Lâm cãi nhau với chủ quán, rồi dùng dao đâm anh T.A là bạn trai của chủ quán gây thương tích.

Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Lâm (SN 2004; trú tại Thanh Hoá) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích trên địa bàn phường Bồ Đề.

Đối tượng Nguyễn Xuân Lâm.

Trước đó, vào hồi 22h5 ngày 17/1/2026, Tổ công tác Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Ngọc Lâm phát hiện vụ xô xát giữa 2 nam thanh niên. Tổ công tác nhanh chóng khống chế đối tượng có hung khí, thu giữ 1 con dao và đưa về Công an phường Bồ Đề để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Xuân Lâm (SN 2004; trú tại Thanh Hoá). Nguyên nhân ban đầu được xác định do bạn gái của Lâm bị cho nghỉ việc nên đối tượng đã cãi nhau với chủ quán. Lúc này, bạn trai chủ quán là anh T.A đến và xảy ra xô xát với Lâm. Đối tượng đã dùng dao đâm anh T.A gây thương tích.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà đã tạm giữ hình sự Lâm để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Người đàn ông tử vong tại nhà riêng nghi bị sát hại