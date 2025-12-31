Hà Nội

Xã hội

Người phụ nữ trốn nã 25 năm vừa bị bắt từng sát hại chồng

Trong thời gian tại ngoại, Bé đã bỏ trốn vào TPHCM và dùng dao đâm chết chồng, sau đó tiếp tục bỏ trốn. Sau 25 năm, Bé bị lực lượng công an bắt giữ.

Hải Ninh

Ngày 31/12, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bé (SN 1968, nơi ở trước khi bỏ trốn là xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ), nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình).

888.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Bé

Tài liệu của Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Bé có quê quán tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (cũ) nhưng lấy chồng và chuyển về quê chồng sinh sống tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ).

Tháng 1/2000, Nguyễn Thị Bé bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trong thời gian được áp dụng biện pháp tại ngoại, Bé đã bỏ trốn vào TP HCM và dùng dao đâm chết chồng là ông Ngô Văn H, sau đó tiếp tục bỏ trốn (trước đó, do có mâu thuẫn với vợ nên ông H bỏ vào TP HCM sinh sống).

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM thụ lý để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, Nguyễn Thị Bé tiếp tục bị truy nã về tội “Giết người”.

Sau đó, quá trình điều tra Nguyễn Thị Bé còn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (cũ), nay là tỉnh Ninh Bình quyết định truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Bé lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố, sau đó, thay tên, đổi họ thành Hồ Thị Hương Liên và trốn sang Lào sinh sống.

Trong quá trình rà soát, xác minh, truy bắt, vận động và thanh loại đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Bé.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý Nguyễn Thị Bé theo quy định của pháp luật.

