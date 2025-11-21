Khởi tố người phụ nữ tự xưng 'có căn' nhằm cúng bái lừa đảo

Xê tự xưng "có căn" đồng thời bịa đặt chuyện "âm binh quấy phá"... nhằm dụ nạn nhân thực hiện nhiều lễ cúng với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 21/11, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Xê (1976, trú phường Thanh Khê) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Võ Thị Xê tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, từ năm 2023 đến 2024, thông qua mối quan hệ xã hội, Xê biết một phụ nữ trú phường Hòa Cường có điều kiện kinh tế và tin vào tâm linh. Lợi dụng sự nhẹ dạ này, Xê tự nhận “có căn”, có khả năng “phán truyền”, bịa đặt chuyện “vong theo”, “âm binh quấy phá” gia đình gặp họa… nhằm tạo tâm lý lo sợ và buộc bị hại liên tục làm các lễ “cầu siêu”, “vớt vong”, “đảo bệnh” với chi phí hàng trăm triệu đồng. Thực tế, đối tượng Xê chỉ chi một phần rất nhỏ cho việc mua lễ, còn lại chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, quá trình điều tra, công an cũng xác định, Xê thường xuyên chiêu mộ “đệ tử” để hầu đồng và tổ chức các nghi lễ biến tướng tại điện thờ tự trái phép ở nhiều địa điểm. Khám xét nơi ở, Công an thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện liên quan.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị ai từng là bị hại của Võ Thị Xê liên hệ Công an để phối hợp xử lý theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và điều tra làm rõ.