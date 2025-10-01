Khởi tố đối tượng Lâm Đồng 3 lần trộm xe máy trong 4 ngày

Ngày 1/10, Công an phường Đông Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hải (SN 1993, trú tại phường Bắc Gia Nghĩa) về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ ngày 10 đến 14/9, Hải liên tiếp gây ra ba vụ trộm, chiếm đoạt ba xe máy tại phường Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa và xã Trường Xuân. Ngày 14/9, Hải điều khiển xe Yamaha Exciter không gắn biển số mang đi bán, bị lực lượng công an phát hiện và triệu tập. Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận toàn bộ hành vi.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Được biết, Hải từng có 2 tiền án và một tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an tạm giữ 1 xe máy Yamaha Exciter BKS 043.57, chưa xác định chủ sở hữu. Người có liên quan được đề nghị liên hệ Công an phường Đông Gia Nghĩa (TDP Bu Sóp, Lâm Đồng) hoặc cán bộ điều tra Cao Xuân Khánh, số điện thoại 0972233377 để phối hợp giải quyết.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chú ý bảo vệ tài sản, không để xe máy ở nơi vắng người, thiếu thiết bị chống trộm; kịp thời báo tin khi phát hiện nghi vấn để giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

