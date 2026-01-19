Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố Tổng Giám đốc MEDISTAR Việt Nam sản xuất thực phẩm chức năng giả

Tổng Giám đốc MEDISTAR Việt Nam Đoàn Trung Đức cùng 5 đối tượng vừa bị khởi tố liên quan đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn.

Hải Ninh

Ngày 19/1, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước.

1.jpg
Đối tượng Đoàn Trung Đức, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MEDISTAR Việt Nam

Theo đó, ngày 5/1, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội đã thành lập 10 tổ công tác, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tổ chức khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm tại thành phố Hà Nội.

2.jpg
Nhà máy thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Medistar Việt Nam, có địa chỉ tại Lô 38 - 2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội nơi đang sản xuất và đóng gói hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả để đưa đi tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang trong quá trình sản xuất và đóng gói tại một Nhà máy thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Medistar Việt Nam, có địa chỉ tại Lô 38 - 2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội để đưa đi tiêu thụ. Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…

3.jpg
Hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả được các đối tượng tiêu thụ trên cả nước

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Các đối tượng để ngoài sổ sách kế toán và hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu thuế cho Nhà nước.

4.jpg
5.jpg
6.jpg
Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu đến ngày 18/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức, sinh năm 1980, trú tại khu đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MEDISTAR Việt Nam cùng 5 đối tượng có liên quan trong đường dây về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

#Medistar #thực phẩm giả #đường dây tội phạm #Lào Cai #tổng giám đốc

Bài liên quan

Xã hội

Bán thực phẩm chức năng giả, Ngân 98 đối mặt án phạt thế nào?

Với hành vi thực phẩm chức năng giả, dư luận đặt câu hỏi, Võ Thị Ngọc Ngân (“Ngân 98”) sẽ phải đối mặt với án phạt nào?

Võ Thị Ngọc Ngân (“Ngân 98”) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Ngân bị xác định bán thuốc giảm cân là hàng giả, "viên Collagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

76655.jpg
Võ Thị Ngọc Ngân cùng tang vật.
Xem chi tiết

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết tuyên chiến với hàng giả, đấu tranh với tinh thần "mỗi ngày đều là cao điểm"…quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu trên khi phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiều 23/6.

Đồng thời mong muốn mỗi người dân vừa là một chiến sĩ trong đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vừa là một người tiêu dùng thông minh.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 2 nữ giám đốc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng Hebe Luna giả

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can với hai nữ giám đốc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng Hebe Luna giả, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Ngày 2/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với hai đối tượng:

Đinh Thiên Lý (SN 1989, trú tại tổ 94, khu 6, phường Hồng Gai) là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dược phẩm Tacopha, ngoài ra còn sở hữu Công ty TNHH MTV Lacosme Pharma.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới