Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 9 đối tượng lập công ty 'ma' lừa đảo vay vốn ngân hàng ở Hà Nội

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết vừa điều tra, khám phá vụ án lập công ty “ma” lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền vay vốn ngân hàng.

Gia Đạt

Theo điều tra, các đối tượng đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật, trong đó Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ Ngân hàng. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366…

1.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các công ty này hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi Ngân hàng giải ngân. Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại Ngân hàng, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỷ đồng .

Cơ quan điều tra đã làm rõ, các đối tượng phân công nhiệm vụ, bố trí nhiều bộ phận để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó, Hà Thị Thương (SN 1981; thường trú tại: Phù Đổng, Hà Nội) và Trần Thị Phương Loan (SN 1986; thường trú tại: Bồ Đề, Hà Nội) giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực. Lương Ngọc Thoan (SN 1981; thường trú tại: Việt Hòa, Hải Phòng), Đồng Thế Lực (SN 1993; thường trú tại: Nga Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987; trú tại: Bồ Đề, Hà Nội), Mai Long (SN 1980; thường trú tại: Nga Sơn, Thanh Hóa), Lương Huy Hoàng (SN 1998; thường trú tại: Thái Bình, Hưng Yên) là Giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng; Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984; thường trú tại: Đô Lương, Nghệ An) tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam (SN 1976; thường trú tại: Bồ Đề, Hà Nội) giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành và các doanh nghiệp liên quan.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, gắn trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Vụ án không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng, mà còn đe dọa an toàn hoạt động ngân hàng, trật tự quản lý kinh tế, tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và niềm tin xã hội.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lừa đảo vay vốn ngân hàng #Công ty ma giả mạo #Khởi tố đối tượng lừa đảo #Vụ án tại Hà Nội #Chiếm đoạt tài sản lớn

Bài liên quan

Xã hội

Đường dây dùng 'app tình cảm' lừa đảo 200 tỷ đồng hoạt động ra sao?

Theo điều tra, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 200 tỷ đồng.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã di lý 68 đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, lợi dụng các “app tình cảm” và mạng xã hội, về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

99.jpg
68 đối tượng di lý về Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Xem chi tiết

Xã hội

Phá đường dây sản xuất xăng giả quy mô lớn tại TP HCM

Công an TP HCM bắt giữ 8 đối tượng sản xuất và buôn bán xăng giả quy mô lớn, sử dụng dung môi công nghiệp pha trộn để lừa đảo người tiêu dùng.

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” là xăng RON A95, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng liên quan đến vụ án bị khởi tố.
Các đối tượng liên quan đến vụ án bị khởi tố.
Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh báo lừa đảo 'nhận quà, trúng thưởng' dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày 2/2, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi cảnh báo chiêu trò lừa đảo “Nhận quà, trúng thưởng” và săn sale dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu mua sắm và giao dịch trực tuyến tăng đột biến cũng là lúc các loại tội phạm công nghệ cao gia tăng hoạt động. Lợi dụng tâm lý “săn sale”, mong muốn tiết kiệm chi tiêu và sự hào hứng với các chương trình “tri ân, trúng thưởng” cuối năm của người dân, các đối tượng xấu đã dựng lên các website bán hàng ảo, giả mạo giao diện của các sàn thương mại điện tử lớn hoặc thương hiệu uy tín, đôi khi chỉ sai khác một vài ký tự nhỏ trong tên miền.

6.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới