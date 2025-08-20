Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi lao xe tông CSGT ở Lâm Đồng

Công an Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam Trần Đại Phong (17 tuổi) vì hành vi giết người khi lao xe vào Trung tá CSGT Nguyễn Hoàng Trung khiến anh bị gãy chân.

Bảo Giang

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Đại Phong (sinh năm 2008, trú tại tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi giết người. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, khoảng 8h23 ngày 11/8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2 do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng phát hiện Trần Đại Phong (sinh năm 2008, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe mô tô biển số 86B4-143.86 chở một người ngồi sau chạy quá tốc độ.

Khi được ra hiệu lệnh dừng phương tiện, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá Nguyễn Hoàng Trung khiến anh bị gãy chân. Nạn nhân được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM để điều trị.

chupmanhinh.png
Hình ảnh từ video cho thấy đối tượng Trần Đại Phong không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, điều khiển xe máy lao thẳng vào Trung tá CSGT Nguyễn Hoàng Trung. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau vụ việc, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật của Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

>>> Xem thêm video: Cảnh sát giao thông tăng cường mật phục xử lý vi phạm

Nguồn: VTV1
#khởi tố Trần Đại Phong #giết người do vi phạm giao thông #điều tra vụ xe lao vào CSGT #bắt tạm giam Trần Đại Phong #tấn công Trung tá CSGT

Bài liên quan

Xã hội

Không chấp hành hiệu lệnh, người đi xe máy tông vào CSGT Lâm Đồng

Bị ra hiệu lệnh dừng vì chạy quá tốc độ, người điều khiển xe máy không chấp hành mà lao thẳng vào trung tá CSGT tỉnh Lâm Đồng, gây thương tích nghiêm trọng.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Liên Hương điều tra vụ người đi xe máy tông gãy chân trung tá Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h23 ngày 11/8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2 do trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng phát hiện Trần Đại Phong (sinh năm 2008, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe mô tô biển số 86B4-143.86 chở một người ngồi sau chạy quá tốc độ.

Xem chi tiết

Xã hội

Ba cây xanh lâu năm bị cưa hạ, trung tâm giáo dục Lâm Đồng bị xử phạt

UBND phường 2 Bảo Lộc vừa ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng Trung tâm GDNN–GDTX Bảo Lộc vì tự ý chặt hạ ba cây xanh hàng chục năm tuổi khi chưa được cấp phép.

Ngày 20/8, UBND phường 2 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc về hành vi tự ý đốn hạ cây xanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo đó, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc bị phạt số tiền 40 triệu đồng do đã tự ý cưa hạ 3 cây xanh che bóng mát trong khuôn viên.

Xem chi tiết

Xã hội

Manh động chống trả, nhóm nghi sử dụng ma túy bị khống chế ở Lâm Đồng

Khi bị phát hiện, nhóm đối tượng cố thủ trong ô tô, manh động chống trả, tông hỏng nhiều xe công an trước khi bị lực lượng chức năng khống chế.

Ngày 19/8, Công an xã Hàm Thuận Bắc cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 18/8, từ tin báo của người dân về việc một số đối tượng tụ tập có biểu hiện nghi vấn tại thôn Phú Lập, lực lượng Công an xã đã triển khai chốt chặn, kiểm tra một ô tô khả nghi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới