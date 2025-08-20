Khởi tố, bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi lao xe tông CSGT ở Lâm Đồng

Công an Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam Trần Đại Phong (17 tuổi) vì hành vi giết người khi lao xe vào Trung tá CSGT Nguyễn Hoàng Trung khiến anh bị gãy chân.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Đại Phong (sinh năm 2008, trú tại tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi giết người. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, khoảng 8h23 ngày 11/8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2 do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng phát hiện Trần Đại Phong (sinh năm 2008, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe mô tô biển số 86B4-143.86 chở một người ngồi sau chạy quá tốc độ.

Khi được ra hiệu lệnh dừng phương tiện, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá Nguyễn Hoàng Trung khiến anh bị gãy chân. Nạn nhân được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM để điều trị.

Hình ảnh từ video cho thấy đối tượng Trần Đại Phong không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, điều khiển xe máy lao thẳng vào Trung tá CSGT Nguyễn Hoàng Trung. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau vụ việc, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật của Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

