Bắt giữ gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc ở TP Huế

Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Phú Lộc (Công an TP Huế) vừa phát hiện, bắt giữ xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 20/8, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng thuộc đơn vị vừa phát hiện phương tiện vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 17/8, tại Km32 đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc phòng CSGT Công an TP Huế) phát hiện xe tải BKS 49H-02041 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra hàng hoá.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong thùng xe chứa 600 bao tải đường kính trắng, trọng lượng gần 30 tấn, tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Tấn Tâm (SN 1993, ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video hàng giả, hàng lậu trôi nổi trên thị trường.