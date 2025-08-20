Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc ở TP Huế

Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Phú Lộc (Công an TP Huế) vừa phát hiện, bắt giữ xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hạo Nhiên

Ngày 20/8, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng thuộc đơn vị vừa phát hiện phương tiện vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 17/8, tại Km32 đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc phòng CSGT Công an TP Huế) phát hiện xe tải BKS 49H-02041 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

duong-1-11320259.jpg
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra hàng hoá.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong thùng xe chứa 600 bao tải đường kính trắng, trọng lượng gần 30 tấn, tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Tấn Tâm (SN 1993, ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video hàng giả, hàng lậu trôi nổi trên thị trường.

(Nguồn: VTV)
#Công an TP Huế #Cảnh sát giao thông #bắt giữ #xe tải #đường lậu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Gia Lai phát hiện, tạm giữ 5 tấn đường nhập lậu

5 tấn đường trắng, do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, trị giá 65 triệu, vận chuyển trên một ô tô vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tạm giữ.

Nhận được nguồn tin từ người dân, trưa 12/8 Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra 1 ô tô đầu kéo BKS 29H-805.xx kéo sơ mi rơ moóc BKS 43R-024.xx, nghi vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.

Chiếc ô tô này do ông Nguyễn Đức Lộc (SN 1971, trú ở phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nghệ An tạm giữ hơn 3 tấn đường cát hiệu Mitr phol sugar nhập lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện phương tiện vận chuyển hơn 3 tấn đường cát nhập lậu.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 6/8/2025, Đội QLTT số 11, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám phương tiện vận tải hiệu Chenglong mang BKS 34H-017.93 do ông Hồ Văn Hậu sinh năm 1997, cư trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng điều khiển.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện trên phương tiện vận tải nêu trên có cất giấu 62 bao đường cát trắng hiệu Mitr phol sugar có xuất xứ từ Thái Lan với tổng khối lượng hàng là 3,1 tấn. Tại thời điểm khám, ông Hồ Văn Hậu chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá. Đội QLTT số 11 đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hoá nêu trên để xác minh, làm rõ.

Xem chi tiết

Xã hội

TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn lậu dầu “cực khủng”

Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây buôn lậu dầu “cực khủng”, khởi tố 53 bị can, trong đó có nhiều cán bộ Hải quan.

Ngày 15/5, thông tin từ Công an TP HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn lậu dầu “tạm nhập tái xuất” quy mô lớn liên quan đến các tàu nước ngoài, khởi tố 53 bị can, trong đó có nhiều đối tượng là cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu. Các đối tượng đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Trước đó vào năm 2022, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM phát hiện một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính. Đường dây này do đối tượng Lê Tấn Hòa (SN 1976, ngụ TP HCM) cầm đầu.

Cụ thể, từ khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất. Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới