Đòi nợ bất thành, nổ súng, dùng dao chém con nợ

Nhiều lần đòi nợ không được, một thanh niên ở Hải Phòng đã nổ súng, dùng dao chém con nợ, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 20/8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 – Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Phạm Văn T (SN 1993, trú tại thôn Quán Đào, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng) về hành vi “Cướp tài sản”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án thuộc địa bàn thôn Quán Đào, xã Gia Lộc, TP Hải Phòng

Phạm Văn T trước đó đã đầu thú tại Công an xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng và khai nhận đã dùng súng colt, dao, hung khí khác đe dọa, tấn công anh Phạm Thế S (SN 2000, cùng thôn) để đòi nợ.

Điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 8/8/2025, do nhiều lần đòi nợ không được, T mang theo một khẩu súng ngắn, một con dao kim loại và một ống nhựa, hẹn S ra khu đất trống phía sau nhà mình để “nói chuyện”.

Tại đây, khi S không trả nợ và thách thức, T đã nổ súng chỉ thiên để uy hiếp, sau đó dùng dao chém liên tiếp vào cổ tay trái, khuỷu tay trái của S, gây thương tích, làm S bị thương phải đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương.

Đến ngày 9/8/2025, T đã đến Công an xã Gia Lộc đầu thú, giao nộp toàn bộ tang vật gồm 1 khẩu súng ngắn ổ xoay, 01 con dao kim loại dài khoảng 29cm và 01 ống nhựa dài gần 1m.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của đối tượng, bị hại và những người liên quan.

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan điều tra, ngày 15/8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phạm Văn T về hành vi “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Đáng chú ý, trong vụ án này, đối tượng đã sử dụng một khẩu súng ngắn bắn đạn thật. Cơ quan điều tra đã thu giữ và trưng cầu giám định để xác định tính năng, tác dụng của khẩu súng. Nếu kết luận giám định xác định đây là vũ khí quân dụng, ngoài tội “Cướp tài sản”, bị can còn có dấu hiệu phạm tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

