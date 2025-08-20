Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đòi nợ bất thành, nổ súng, dùng dao chém con nợ

Nhiều lần đòi nợ không được, một thanh niên ở Hải Phòng đã nổ súng, dùng dao chém con nợ, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Hải Ninh

Ngày 20/8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 – Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Phạm Văn T (SN 1993, trú tại thôn Quán Đào, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng) về hành vi “Cướp tài sản”.

kv-11-vu-cuop-1.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ án thuộc địa bàn thôn Quán Đào, xã Gia Lộc, TP Hải Phòng

Phạm Văn T trước đó đã đầu thú tại Công an xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng và khai nhận đã dùng súng colt, dao, hung khí khác đe dọa, tấn công anh Phạm Thế S (SN 2000, cùng thôn) để đòi nợ.

Điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 8/8/2025, do nhiều lần đòi nợ không được, T mang theo một khẩu súng ngắn, một con dao kim loại và một ống nhựa, hẹn S ra khu đất trống phía sau nhà mình để “nói chuyện”.

Tại đây, khi S không trả nợ và thách thức, T đã nổ súng chỉ thiên để uy hiếp, sau đó dùng dao chém liên tiếp vào cổ tay trái, khuỷu tay trái của S, gây thương tích, làm S bị thương phải đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương.

Đến ngày 9/8/2025, T đã đến Công an xã Gia Lộc đầu thú, giao nộp toàn bộ tang vật gồm 1 khẩu súng ngắn ổ xoay, 01 con dao kim loại dài khoảng 29cm và 01 ống nhựa dài gần 1m.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của đối tượng, bị hại và những người liên quan.

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan điều tra, ngày 15/8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phạm Văn T về hành vi “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Đáng chú ý, trong vụ án này, đối tượng đã sử dụng một khẩu súng ngắn bắn đạn thật. Cơ quan điều tra đã thu giữ và trưng cầu giám định để xác định tính năng, tác dụng của khẩu súng. Nếu kết luận giám định xác định đây là vũ khí quân dụng, ngoài tội “Cướp tài sản”, bị can còn có dấu hiệu phạm tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3:

#đòi nợ #Hải Phòng #bạo lực #súng Colt #dao kim loại #tội cướp tài sản

Bài liên quan

Bắt đối tượng cố ý gây thương tích sau nhiều năm lẩn trốn

Do mâu thuẫn với anh Đỗ Trần Nghĩa, đối tượng Hợp đã dùng dao chém trúng vùng đầu và tay anh Nghĩa làm anh này bị tổn hại 13% sức khỏe. Sau khi gây án, Hợp bỏ trốn.

Ngày 4/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Công an huyện Hạ Hòa đã tập trung lực lượng tham gia tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó công tác truy bắt đối tượng truy nã, truy tìm.
Xem chi tiết

Công an Hà Nội truy tìm các đối tượng cố ý gây thương tích

Theo đơn trình báo, hai đối tượng Nguyễn Văn Tá và Nguyễn Đình Thủy có hành vi đánh gây thương tích cho chị V. rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 5/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Văn Tá (SN: 1991, HKTT: Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định) và Nguyễn Đình Thủy (SN: 1988, HKTT: Sóc Đăng, Đoan Hùng, Phú Thọ) về cố ý gây thương tích.
Xem chi tiết

Xã hội

Đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central – cố ý gây thương tích?

Nếu người phụ nữ bị hành hung có thương tích, dù tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng có thể khởi tố tội cố ý gây thương tích do hành vi có tính chất côn đồ.

Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt (TP Hà Nội) triệu tập Đ.C.T (SN 1994, trú tại chung cư Sky, 176 Định Công, phường Phương Liệt) để làm rõ hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư Sky Central để điều tra.

Người phụ nữ bị đánh trong vụ việc là chị N.T (SN 1997). Tại cơ quan Công an, anh T khai do nghi ngờ chị T đánh con anh ta nên đã đánh lại người phụ nữ này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới