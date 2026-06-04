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Xã hội

Khởi tố 21 đối tượng trong vụ đuổi đánh náo loạn Pleiku

Sau thời gian thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 21 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Hà Ngọc Chính

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng liên quan đến vụ đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến phố khu vực Pleiku, gây mất trật tự trị an.

Trước đó, rạng sáng 24/5, trên nhiều tuyến phố tại khu vực Pleiku qua địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, An Phú xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, bình xịt hơi cay rượt đuổi, đánh nhau.

Đặc biệt, nhóm này còn quay clip và livestream lên mạng xã hội TikTok, gây tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

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CQ CSĐT đã ra quyết định khởi tố 21 đối tượng. Ảnh V.N/GTV

Nhằm lập lại trật tự xã hội, không để ảnh hưởng đến tâm lý người dân khi ra đường, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an các xã, phường khẩn trương cử lực lượng truy xét, thu thập thông tin nhằm làm rõ hành vi các đối tượng. Trên cơ sở đó, cơ quan Công an đã triệu tập 29 đối tượng, hầu hết mới ở độ tuổi từ 15-20.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, khoảng 0h50' ngày 24/5, Phạm Trung Lĩnh (SN 2007, trú tại phường An Phú) rủ Hà Trần Quốc Huy (SN 2006, trú tại xã Đak Đoa) rủ thêm các đối tượng khác đi dạo trên các tuyến phố ở khu vực Pleiku.

Khi đến đường Nguyễn Tất Thành, nhóm của Lĩnh gặp 1 xe máy do 3 nam giới điều khiển, đối tượng ngồi sau cầm theo 1 cây ba chĩa. Gặp nhóm của Lĩnh thì các đối tượng này khiêu khích, thách thức đánh nhau.

Do đi ngược chiều nhau, nên đuổi đánh không kịp, bực tức, nhóm của Lĩnh đi trên nhiều tuyến đường tìm nhưng không thấy. Trên đường đi, nhóm của Lĩnh tiếp tục rủ thêm các thanh thiếu niên khác nhập bọn, với tổng cộng khoảng 15 đối tượng.

Khi đến ngã 3 Diệp Kính, nhóm của Lĩnh gặp 1 nhóm có khoảng 5 xe máy mỗi xe chở 2-3 người cầm theo hung khí là dao tự chế, bình xịt hơi cay, súng ná gắn ống laser, do Trần Huy Phước (SN 2008, trú tại phường Diên Hồng) cùng các đối tượng ở xã Biển Hồ điều khiển.

Nghĩ đây là nhóm trước đó đã thách thức mình, Lĩnh hô hoán để cả nhóm cùng truy đuổi và lao vào đánh nhau gây náo loạn phố phường, ảnh hưởng đến trật tự trị an khu vực.

Mời bạn đọc xem video: Cơ quan CA triệu tập nhóm thanh thiếu niên náo loan đường phố. Nguồn VTV
#Gia Lai #Pleiku #đối tượng #khởi tố #xung đột #an ninh

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