Đối tượng cầm dao gây náo loạn trường học ở Gia Lai có dấu hiệu tâm thần

Theo Công an phường Diên Hồng, Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú xã Ia Hrung) - đối tượng cầm dao làm náo loạn Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có dấu hiệu bệnh tâm thần.

Hà Ngọc Chính - H.Đại

Chiều ngày 26/5, gia đình đối tượng đã cung cấp các giấy tờ có liên quan. Cụ thể, Hùng đã bắt đầu chữa bệnh tâm thần từ năm 2006. Hùng có sổ điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày của Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku thuộc Sở Y tế Gia Lai.

Theo sổ điều trị, Hùng bị rối loạn phân liệt cảm xúc và 1 năm điều trị 1 lần và vừa được xuất viện trở về nhà từ khoảng 1 tháng trước. Lực lượng Công an cũng đã kiểm tra ma túy với Hùng và cho kết quả âm tính.

Công an phường Diên Hồng đã yêu cầu gia đình cam kết tiếp tục quản lý Hùng, đưa đi điều trị tại cơ sở y tế để tránh gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Đối tương Phạm Minh Hùng được lực lượng CS 113 đươc về xử lý. Ảnh CTV

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 26/5, trong lúc Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đang tổ chức tổng kết cho các lớp, Hùng nẹt pô gây mất trật tự vì cho rằng giáo viên trường này có dấu hiệu “ đì ” điểm của con nên tìm đến nói chuyện phải quấy.

Thời điểm xảy ra sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã có mặt kịp thời, phối hợp với PHHS và người dân khống chế, đồng thời báo cáo cho Công an 113 đưa đối tượng về trụ sở để xử lý.

Theo báo cáo của Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, nhà trường không có thiệt hại về tài sản, không có thương tích đối với học sinh, giáo viên và phụ huynh. Nhà trường tiếp tục làm công tác ổn định tinh thần học sinh, giáo viên và phụ huynh.

