Suy tim còn 15%, người đàn ông 74 tuổi hồi phục ngoạn mục nhờ kỹ thuật mới

Người đàn ông 74 tuổi suy tim giai đoạn nặng, chức năng tim chỉ còn 15–20%, đã hồi phục lên 60% sau một tháng nhờ kỹ thuật LOT-CRT tại Bệnh viện E.

Mệt mỏi đột ngột không ngờ trái tim chỉ còn hoạt động 15%

Sáng 6/8, Bệnh viện E cho biết, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch vừa điều trị thành công cho một người bệnh suy tim tiến triển nặng bằng Liệu pháp tái đồng bộ cơ tim tối ưu hóa sử dụng tạo nhịp bó nhánh trái (LOT-CRT).

Người bệnh là nam, 74 tuổi, ở Hưng Yên, nhập Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E trong tình trạng mệt lả, khó thở liên tục, hụt hơi nhiều, suy giảm khả năng gắng sức nghiêm trọng, tương ứng mức NYHA IV – mức độ nặng nhất của suy tim theo phân loại của Hiệp hội Tim mạch New York.

Trước đó, người bệnh xuất hiện tình trạng mệt mỏi đột ngột và đã điều trị tại một cơ sở y tế khác nhưng không cải thiện. Nhận thấy sức khỏe giảm sút nhanh, gia đình quyết định chuyển đến Bệnh viện E. Đáng chú ý, người bệnh chưa từng được chẩn đoán hay điều trị bệnh tim mạch trước đó.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành điện tâm đồ, siêu âm tim cùng nhiều xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cho thấy người bệnh bị suy tim giai đoạn tiến triển rất nặng, phân suất tống máu (EF) chỉ còn 15–20%, tương đương khoảng một phần ba so với người khỏe mạnh. Tim giãn lớn, các vùng cơ tim co bóp mất đồng bộ nghiêm trọng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân -Ảnh BVCC

ThS.BS Hoàng Trung Kiên, Khoa Khám bệnh và Cấp cứu Tim mạch thì đầu, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E cho biết, với những trường hợp suy tim có EF giảm sâu kèm phức bộ QRS giãn rộng trên điện tâm đồ, chỉ điều trị bằng thuốc thường không mang lại hiệu quả tối ưu.

"Chúng tôi đã hội chẩn và quyết định cấy máy tái đồng bộ cơ tim kết hợp kỹ thuật tạo nhịp đường dẫn truyền (LOT-CRT) nhằm khôi phục nhịp co bóp sinh lý của tim", bác sĩ Kiên cho biết.

Kỹ thuật mới giúp nâng tỷ lệ đáp ứng điều trị

Theo ThS.BS Hoàng Trung Kiên, LOT-CRT là một trong những kỹ thuật hiện đại của điện sinh lý tim.

Nếu như CRT truyền thống kích thích thất trái từ mặt ngoài thông qua tĩnh mạch xoang vành, phụ thuộc nhiều vào giải phẫu tĩnh mạch và có khoảng 30% người bệnh không đáp ứng, thì tạo nhịp bó nhánh trái (LBBAP) đưa điện cực xuyên qua vách liên thất để tiếp cận trực tiếp hệ thống dẫn truyền tự nhiên của tim.

Nhờ đó, cơ tim được kích hoạt theo đúng đường dẫn truyền sinh lý, giúp khôi phục sự co bóp đồng bộ, thu hẹp tối đa thời gian QRS và nâng tỷ lệ đáp ứng điều trị lên trên 85–90%.

Việc kết hợp Liệu pháp tái đồng bộ cơ tim (CRT) với tạo nhịp bó nhánh trái (LOT-CRT) được đánh giá là giải pháp tối ưu đối với những người bệnh có tổn thương cơ tim diện rộng hoặc suy tim nặng kèm rối loạn dẫn truyền.

Đây cũng là ca bệnh đầu tiên được Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E thực hiện bằng kỹ thuật CRT qua tạo nhịp bó nhánh trái (LBBP) kết hợp tạo nhịp bề mặt thất trái (LOT-CRT).

Ca can thiệp do ThS.BS Hoàng Trung Kiên trực tiếp thực hiện dưới sự chỉ huy của TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, phụ trách điều hành Trung tâm Tim mạch.

Theo dõi bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, thách thức lớn nhất của kỹ thuật là phải đưa điện cực xuyên qua vách liên thất với độ chính xác rất cao để tránh nguy cơ thủng vách hoặc tổn thương mạch máu. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa tim mạch can thiệp, gây mê hồi sức và hồi sức tích cực, ca can thiệp diễn ra thuận lợi, an toàn.

ThS.BS Hoàng Trung Kiên cho biết, ở người bệnh suy tim nặng có QRS giãn rộng, việc cấy máy tái đồng bộ đòi hỏi đánh giá nguy cơ chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện. LOT-CRT giúp tim co bóp đồng bộ hơn, từ đó cải thiện đáng kể chức năng tim và chất lượng sống của người bệnh.

Sau thủ thuật, người bệnh tiếp tục được điều trị bằng phác đồ nội khoa nền tảng và theo dõi sát.

Kết quả tái khám sau một tháng khiến ê-kíp điều trị bất ngờ khi phân suất tống máu (EF) tăng từ 15–20% lên 60%, trở về mức gần như bình thường.

Trong lần tái khám, người bệnh không còn tình trạng mệt mỏi, khó thở như trước. Ông chia sẻ trước đây ngay cả việc xách một chiếc xô nhẹ cũng rất khó khăn, nhưng sau can thiệp sức khỏe đã hồi phục rõ rệt, sinh hoạt gần như bình thường và gia đình hoàn toàn yên tâm với kết quả điều trị.

Theo các chuyên gia, suy tim là hội chứng lâm sàng phức tạp và là giai đoạn cuối của nhiều bệnh lý tim mạch. Bệnh có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài trước khi xuất hiện các triệu chứng nặng.

ThS.BS Hoàng Trung Kiên khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn lipid máu. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, đặc biệt khi nằm hoặc gắng sức, hụt hơi, hồi hộp, phù hai chân hoặc mệt mỏi kéo dài, cần đến khám tại các cơ sở chuyên khoa tim mạch.

Đối với người đã được cấy máy tái đồng bộ cơ tim, bác sĩ lưu ý máy chỉ hỗ trợ tim co bóp đồng bộ, không thay thế điều trị bằng thuốc. Người bệnh tuyệt đối không tự ý ngừng hoặc thay đổi liều, đặc biệt với nhóm thuốc "tứ trụ" trong điều trị suy tim; đồng thời cần ăn nhạt, hạn chế thực phẩm nhiều chất béo và tái khám định kỳ để kiểm tra hoạt động của thiết bị.

Dấu hiệu cảnh báo suy tim không nên bỏ qua - Khó thở khi gắng sức hoặc khi nằm. - Mệt mỏi kéo dài, giảm khả năng vận động. - Hụt hơi, hồi hộp, đánh trống ngực. - Phù hai chân hoặc tăng cân nhanh do giữ nước. - Ho kéo dài về đêm, cảm giác tức ngực.

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