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Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Qua công tác trinh sát, Công an xã Nam Trạch (Quảng Trị) đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hạo Nhiên

Ngày 3/7, thông tin từ Công an xã Nam Trạch (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công một điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 17 gói heroin, 226 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Sáng 18/6, lực lượng Công an phát hiện Hoàng Ngọc Anh (sinh năm 1983, trú phường Đồng Sơn) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Trần Như Hoàn (sinh năm 1991, trú xã Nam Trạch).

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Đối tượng Trần Như Hoàn cùng tang vật bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đến khoảng 9h40 cùng ngày, lực lượng Công an bắt quả tang Trần Như Hoàn tại khu vực chợ Phú Quý, thu giữ trên người 17 gói heroin.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Ngọc Anh, cơ quan chức năng thu giữ thêm 226 viên ma túy tổng hợp, 2 gói heroin, 1 hộp nhựa chứa heroin, cân tiểu ly và nhiều tang vật phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Như Hoàn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố, tạm giam Hoàng Ngọc Anh về cùng tội danh theo khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa (Nguồn: NTV)
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