Bắt 3 đối tượng tàng trữ gần 600 viên ma túy tổng hợp ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa sử dụng ma tuý tại phòng ngủ, bất ngờ bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang, thu giữ gần 600 viên hồng phiến.

Ngày 8/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa phối hợp bắt 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ gần 600 viên hồng phiến.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/4, Công an xã Trường Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra và phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Cụ thể, tại phòng ngủ của Ngô Đình Phú (SN 1987, thôn Áng Sơn), lực lượng công an phát hiện Phú cùng Lê Công Đức (SN 1995, thôn Kim Nại) và Nguyễn Thành Nhân (SN 1991, thôn Tây Cổ Hiền) đang sử dụng ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ, gồm: 1 chai nhựa tự chế, 2 mảnh giấy tự chế, 1 bật lửa màu đỏ và 554 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược, bước đầu xác định là ma túy tổng hợp (hồng phiến), thuộc sở hữu của Ngô Đình Phú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

