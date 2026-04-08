Bắt 3 đối tượng tàng trữ gần 600 viên ma túy tổng hợp ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa sử dụng ma tuý tại phòng ngủ, bất ngờ bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang, thu giữ gần 600 viên hồng phiến.

Hạo Nhiên

Ngày 8/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa phối hợp bắt 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ gần 600 viên hồng phiến.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/4, Công an xã Trường Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra và phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Cụ thể, tại phòng ngủ của Ngô Đình Phú (SN 1987, thôn Áng Sơn), lực lượng công an phát hiện Phú cùng Lê Công Đức (SN 1995, thôn Kim Nại) và Nguyễn Thành Nhân (SN 1991, thôn Tây Cổ Hiền) đang sử dụng ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ, gồm: 1 chai nhựa tự chế, 2 mảnh giấy tự chế, 1 bật lửa màu đỏ và 554 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược, bước đầu xác định là ma túy tổng hợp (hồng phiến), thuộc sở hữu của Ngô Đình Phú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP HCM triệt phá đường dây ma tuý "khủng", có cả súng

Đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn cực kỳ tinh vi vừa bị Công an TP HCM triệt phá. Nhiều ma tuý được thu giữ; có cả súng tự chế.

Ngày 2/4 Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý (Đội 5- PC04) vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma tuý mang bí số "VA726D".

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị Công an triệt phá
Ra nghĩa trang chơi ma tuý, 3 đối tượng bị khởi tố

Nhóm đối tượng đang say sưa sử dụng ma tuý tại nghĩa trang, bất ngờ bị lực lượng Công an xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) ập vào bắt quả tang.

Ngày 31/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ba đối tượng tại cơ quan Công an.
Đột kích quán Beer Club 139, phát hiện 54 người dương tính ma tuý

Tiến hành kiểm tra quán Beer Club 139, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện có 54 người dương tính với ma túy.

Ngày 13/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 06 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra tại quán Beer Club 139.

Nhóm đối tượng...
