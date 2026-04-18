Bắt đối tượng vận chuyển gần 2kg ma tuý ở Hà Tĩnh

Đang vận chuyển thuê gần 2kg ma túy đá tại khu vực biên giới, Nguyễn Trung Hiếu (Quảng Trị) bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 18/4, thông tin từ Viện KSND khu vực 5 – Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối với Nguyễn Trung Hiếu (SN 1988, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) vì hành vi vận chuyển trái phép ma túy đá.

660185414256111087.jpg
Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h10 ngày 12/4, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc phát hiện, bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu khi đang mang theo túi hàng nghi chứa chất cấm.

Làm việc với lực lượng chức năng, Hiếu khai nhận túi hàng chứa gần 2kg ma túy đá, được một người lạ mặt thuê vận chuyển với tiền công 20 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xã hội

Triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới

Đang vận chuyển 24.000 viên hồng phiến qua biên giới, đối tượng Hoàng Đức Khẩn (Nghệ An) đã bị lực chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 15/4, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xoá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, bắt 2 đối tượng, thu giữ 24.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h30 ngày 12/4, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với PC 04 Công an Nghệ An và PC04 Công an Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Khẩn (SN 2001, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) khi đang mang 1 chiếc ba-lô bên trong chứa 24.000 viên hồng phiến.

Công an TP HCM triệt phá đường dây ma tuý "khủng", có cả súng

Đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn cực kỳ tinh vi vừa bị Công an TP HCM triệt phá. Nhiều ma tuý được thu giữ; có cả súng tự chế.

Ngày 2/4 Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý (Đội 5- PC04) vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma tuý mang bí số "VA726D".

3-2.jpg
Các đối tượng trong đường dây ma túy bị Công an triệt phá
Hải quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ hơn 1,8tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu

Lực lượng Hải quan tăng cường kiểm tra, bắt giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc qua biên giới, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

d0ccdfd4cb4e45101c5f.jpg
Tang vật do Hải quan thu giữ. (Ảnh: Đỗ Phòng)

Theo đó, triển khai quyết liệt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính và Kế hoạch số 30141/KH-CHQ của Cục Hải quan, lực lượng Hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu. Đáng chú ý, trên tuyến biên giới phía Bắc đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc.

