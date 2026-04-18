Bắt đối tượng vận chuyển gần 2kg ma tuý ở Hà Tĩnh

Đang vận chuyển thuê gần 2kg ma túy đá tại khu vực biên giới, Nguyễn Trung Hiếu (Quảng Trị) bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 18/4, thông tin từ Viện KSND khu vực 5 – Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối với Nguyễn Trung Hiếu (SN 1988, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) vì hành vi vận chuyển trái phép ma túy đá.

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h10 ngày 12/4, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc phát hiện, bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu khi đang mang theo túi hàng nghi chứa chất cấm.

Làm việc với lực lượng chức năng, Hiếu khai nhận túi hàng chứa gần 2kg ma túy đá, được một người lạ mặt thuê vận chuyển với tiền công 20 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.