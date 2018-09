Vợ bầu lần 1 chồng đòi xét nghiệm, lần 2 nói "không làm gì", lần 3...

Đối với những người phụ nữ, được làm mẹ là niềm hạnh phúc thiêng liêng. Dù có muôn vàn khổ cực nhưng song hành với nỗi vất vả đó chính là niềm vui trong cuộc sống. Thế nhưng, ở trong hoàn cảnh của người phụ nữ có nick A.N, chị không khỏi đau khổ vì mỗi đứa con lần lượt ra đời chị lại chịu cảnh nghi kỵ từ phía chồng.

Chia sẻ trên một nhóm kín, chị A.N tâm sự vợ chồng chị đã có 2 con gái 4 tuổi và 1,5 tuổi. Mới đây, chị phát hiện mình đã có thai hơn 4 tuần. Về nói chuyện với chồng, chị chỉ nhận được sự im lặng. Tới ngày hôm sau, chị lên tiếng hỏi chồng tính thế nào thì chồng chỉ lạnh lùng đáp “không biết” rồi yêu cầu chị “mai đi bỏ đi”.

Tâm sự của chị A.N khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình Theo cảm nhận của chị A.N, từ khi biết chị có bầu chồng luôn giữ thái độ khó chịu với vợ. Chị nhớ lại hồi bầu đứa lớn, chồng bảo đi xét nghiệm cho chắc có phải con của mình hay không. Bầu đứa thứ 2 chồng nói “đã làm gì đâu mà bầu và đòi ly hôn”, lần thứ 3 thì tỏ thái độ như vậy.



Khi biết được chuyện riêng của 2 vợ chồng, mẹ và chị chồng chị nói rằng giữ cái thai để 3 tháng xem trai hay gái, nếu là con gái thì sẽ bỏ. Chị A.N cảm thấy rối trí vì chẳng biết làm sao. Bỏ đi chị rất thương con, còn 5 năm nuôi 3 đứa quá vất vả trong khi kinh tế vợ chồng chị còn rất khó khăn.

Ngay khi được đăng tải, dòng tâm sự của chị A.N đã khiến nhiều người bức xúc, đặc biệt là câu nói của người chồng khi không hề quan tâm tới đứa con đang trong bụng.

Thành viên có nick Mai Châu cho hay: “Không hiểu nổi sao chồng chị có thể nói những câu như vậy. Anh ta chẳng làm gì mà vợ có bầu sao? Chưa kể chẳng nhẽ nghi ngờ vợ dan díu tới tận khi sinh ra 3 đứa con chắc? Sống cùng nhau mà không tin tưởng thì mệt mỏi lắm. Bạn nên nói chuyện với chồng cho rõ ràng để anh ấy đừng hoài nghi điều gì nữa”.

Đồng quan điểm, thành viên Thanh Bình cũng khẳng định: “Ngay từ đầu chồng bạn đã không tin tưởng vợ từ khi sinh đứa con đầu cho tới hiện tại. Nhưng dù thế nào thì cuối cùng cũng vẫn là con anh ta, anh ấy phải thương chúng chứ sao nỡ tàn nhẫn nói bỏ đi như vậy? Nếu đã lỡ rồi thì sinh con đi bạn, nó chẳng có tội tình gì. Sau này thì vợ chồng bạn để ý kế hoạch cho an toàn”.

Người vợ bối rối trước quyết định bỏ con từ phía chồng. Ảnh minh họa

Rất nhiều bình luận cũng cho hay khi hoàn cảnh chưa dư dả việc nuôi con có vất vả nhưng những trở ngại đó sẽ qua rất nhanh. “Mình cố làm lụng hơn một chút, vài ba năm con lớn sẽ nhàn trở lại. Con cái là lộc trời cho, đừng nghĩ đến việc bỏ con bạn nhé. Nhiều người còn muốn có con cũng chẳng được”.

Bên cạnh đó, nhiều thành viên cũng tỏ ra không đồng tình trước quan điểm của mẹ và chị chồng chị A.N khi cho rằng con dâu và con trai đã có 2 con gái, lần thứ 3 nếu có con trai mới nên giữ, có con gái thì bỏ. “Con trai hay con gái cũng là con, đừng trọng nam khinh nữ như vậy. Nhiều gia đình còn có tới 4 nàng công chúa thì đã sao?”, thành viên Lan Anh bức xúc.

Hiện, dòng tâm sự của chị A.N vẫn nhận được những bình luận an ủi của cư dân mạng. Mong rằng với những góp ý chân thành, chị A.N và chồng sẽ sớm vui vẻ đón nhận đứa bé thứ 3 đến với gia đình.