Viên uống Tóc Mộc Linh quảng cáo lừa dối người tiêu dùng thế nào?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa cảnh báo cẩn trọng với TPBVSK viên uống Tóc Mộc Linh quảng cáo trên một số website có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng, vi phạm qui định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên website http://www.moctocmoclinh.info/moc-linh?gclid=EAIaIQobChMI5ojnpJqa4wIVSnRgCh1P6QFOEAAYAiAAEgI7-_D_BwE và https://i-newway.com/tinh-dau-moc-linh/

Trong thời gian vừa qua trên các website trang này quảng cáo sản phẩm thực phẩm Bảo vệ sức khỏe viên uống Tóc Mộc Linh sai quy định của pháp luật về quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm TPBVSK viên uống Tóc Mộc Linh được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Thăng Long (Địa chỉ: Khu công nghiêp vừa và nhỏ Nguyễn Khê, tổ 61 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Sản phẩm này được Công ty TNHH HBG, (Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Sannam 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty TNHH HBG lên làm việc. Tuy nhiên đại diện công ty khẳng định sản phẩm TPBVSK viên uống Tóc Mộc Linh đang được quảng cáo trên http://www.moctocmoclinh.info/moc-linh?gclid=EAIaIQobChMI5ojnpJqa4wIVSnRgCh1P6QFOEAAYAiAAEgI7-_D_BwE và https://i-newway.com/tinh-dau-moc-linh/không phải do Công ty TNHH HBG thực hiện. Công ty không chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với sản phẩm được quảng cáo trên các website này.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, ngay khi có cảnh báo này từ Cục An toàn thực phẩm, hai trang web http://www.moctocmoclinh.info/ và https://i-newway.com/tinh-dau-moc-linh đã không còn thông tin về sản phẩm này.

Mặc dù quảng cáo sản phẩm TPBVSK viên uống Tóc Mộc Linh đã bị gỡ khỏi hai trang web bị Cục ATTP cảnh báo, tính đến 21h ngày 14/7, Kiến Thức vẫn ghi nhận một số trang web khác có quảng cáo bộ ba sản phẩm Tóc Mộc Linh, gồm viên uống Tóc Mộc Linh, dầu gội Mộc Linh và tinh dầu Mộc Linh .

Hình ảnh quảng cáo "thuốc Mộc Linh" "chữa" hói đầu, rụng tóc hiệu quả

Cụ thể là các trang web: http://www.rungtocmoclinh.com/; http://moctocmoclinh.thaythuoccuaban.net/; http://www.tinhdaumoclinh.online/tinh-dau-thao-duoc-moc-linh-ds; http://www.tocdepmoclinh.com/; http://www.thaoduocmoclinh.com/...

Hiện nay, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Tóc Mộc Linh trên các trang website/internet bị cảnh báo.