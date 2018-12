Vì sao Sữa rửa mặt Ever today liên tiếp “dính án” thu hồi?

(Kiến Thức) - Cục Quản lý Dược vừa quyết định thu hồi sản phẩm Sữa rửa mặt sáng da ngừa mụn, nám Ever today-50ml. Đáng nói, đây là lô sản phẩm thứ hai bị thu hồi trong vòng chưa đầy 1 tháng với cùng lý do không đạt chất lượng.

Cụ thể, ngày 5/12/2018, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra công văn số 22298/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng đối với sản phẩm Sữa rửa mặt sáng da ngừa mụn, nám Ever today - 50ml (Số lô: 06.DD21.17; ngày sản xuất: 01/6/2017; hạn dùng: 03 năm kể từ ngày sản xuất; Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 002602/14/CBMP-IICM) do Công ty TNHH MTV SX-TM mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Quyết định này căn cứ theo Công văn số 2832/SYT-NVD ngày 12/11/2018 của Sở Y tế tỉnh Đắc Lắc gửi kèm 02 Phiếu phân tích số KT07/18 và KT12/18 đề ngày 05/11/2018 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Sữa rửa mặt sáng da ngừa mụn, nám Ever today do Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Đắk Lắk lấy tại Cơ sở mỹ phẩm Thanh Thảo (Địa chỉ: Sạp 133, 150 Khu chợ C, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Cửa hàng tạp hóa Thanh Vân (Địa chỉ: số 182 Lý Thường Kiệt, Tp. Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lăk) để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm tra cho thấy mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Sữa rửa mặt sáng da ngừa mụn, nám Ever today - 50ml liên tiếp bị thu hồi do không đạt chất lượng.

Trước đó, ngày 22/11/2018, cơ quan này vừa ban hành quyết định số CV 21790/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt sáng da ngừa mụn, nám Ever today-50ml (số lô: 01.DD21.18) do công ty TNHH MTV SX-TM mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Nguyên nhân đình chỉ cũng do quá trình lấy mẫu sản phẩm này trên thị trường để kiểm nghiệm phát hiện, mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Căn cứ trên hai kết quả kiểm nghiệm này đối với Sữa rửa mặt Ever today, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc sản phẩm Sữa rửa mặt sáng da ngừa mụn, nám Ever today - 50ml; và Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 002602/14/CBMP-HCM đã cấp cho Công ty TNHH MTV SX-TM mỹ phẩm Đăng Dương.

Công ty TNHH MTV SX-TM mỹ phẩm Đăng Dương được yêu cầu phải gửi thông báo thu hồi sản phẩm tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định và gửi báo cáo thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/01/2019.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra Công ty TNHH MTV SX-TM mỹ phẩm Đăng Dương trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan; Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm Sữa rửa mặt Ever today của Công ty Đăng Dương không đáp ứng quy định; Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 002602/14/CBMP-HCM đã cấp cho Công ty TNHH MTV SX-TM mỹ phẩm Đăng Dương; và Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/01/2019.