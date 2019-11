TPBSVSK Men Pro New chứa chất cấm Sildenafil nguy hại thế nào?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm vừa ra cảnh báo sản phẩm TPBVSK Men Pro New của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML không bảo đảm an toàn thực phẩm do chứa chất cấm Sildenafil cực độc hại cho sức khỏe.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men Pro New của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML vừa bị Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cảnh báo không đảm bảo an toàn thực phẩm do có chứa chất cấm Sildenafil nguy hại.

Sildenafil là chất cấm do có tác dụng không mong muốn, gây nhiều ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe. Cụ thể, Sildenafil là một hoạt chất của thuốc điều trị rối loạn cương dương Viagra. Nếu sử dụng tùy tiện hoạt chất này rất dễ gây ra các phản ứng. Mức độ nhẹ có thể chóng mặt, nhức đầu, tăng huyết áp, tăng nhịp tim còn nặng hơn có thể bị suy thận, suy gan, cương cứng dương vật kéo dài, thậm chí hoại tử, nhiễm trùng dương vật.



Theo Cục ATTP, Bộ Y tế, sildenafil là một hoạt chất của Viagra (thuộc nhóm thuốc kích dục), loại tân dược được dùng để điều trị yếu sinh lý, rối loạn cương dương và chỉ sử dụng theo đơn thuốc bác sĩ với liều lượng, hàm lượng nhất định và không được phép sử dụng trong thực phẩm chức năng. Việc sử dụng quá liều loại thuốc này dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Sildenafil là thuốc điều trị tạm thời, không thể sử dụng lâu dài. Nếu sử dụng chất này trong thời gian dài thì người bệnh bị phụ thuộc hoàn toàn. Nó có thể khiến các quý ông liệt dương vĩnh viễn.

Một số chuyên gia Mỹ tin rằng, những người trẻ tuổi nếu dùng Sildenafil lâu dài có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Cụ thể hơn, chất này có thể làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng ở nam giới.

Ngoài ra, cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA còn cảnh báo rằng Sildenafil có thể gây điếc và khoảng 1/3 các quý ông sử dụng chất này có thể sẽ mắc chứng điếc tạm thời trong một thời gian nhất định.