Tình mới của chồng cũ Lệ Quyên chuộng gu thời trang gợi cảm

Doanh nhân Đức Huy mới gây xôn xao dư luận khi "ngầm" tiết lộ tình mới là người đẹp Cẩm Đan. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn hoa và kém ông chủ phòng trà đến 27 tuổi. Người đẹp An Giang gây ấn tượng về gương mặt rạng rỡ, xinh tươi với gương mặt sắc sảo với đôi mắt to, bờ môi quyến rũ, chỉ số hình thể cân đối. Tình mới của chồng cũ Lệ Quyên ngoài đời có gu thời trang gợi cảm, tôn dáng. Cẩm Đan đang là sinh viên trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn. Cô gây ấn tượng khi giảm 10kg trong vòng một tháng để dự thi và lọt vào top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020.Người đẹp sinh năm 2002 phô trương vóc dáng đồng hồ cát trong trang phục áo tắm liền thân. Tình mới của doanh nhân Đức Huy cực kỳ gợi cảm và quyến rũ với thiết kế cắt xẻ táo bạo trên sàn diễn thời trang. Khác với hình ảnh nóng bỏng trên sân khấu, cô gái An Giang ngoài đời ăn mặc nữ tính, thanh lịch. Lên sàn diễn, cô nàng 18 tuổi khoe chân dài với đầm cúp ngực xẻ cao vút. Cẩm Đan khoe bờ vai thon thả sexy trong trang phục váy cưới cúp ngực tinh tế. Cẩm Đan khá chuộng những kiểu đầm nhẹ nhàng, nữ tính. Những trang phục bó sát cũng được cô nàng ưa chuộng để khoe các đường cong cơ thể. Người đẹp An Giang khoe vẻ gợi cảm với đầm trễ nải. Cô nàng cũng tự tin khoe eo thon với áo croptop và quần jeans cạp cao. Ảnh: FB, Internet. Mời độc giả theo dõi video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.

Doanh nhân Đức Huy mới gây xôn xao dư luận khi "ngầm" tiết lộ tình mới là người đẹp Cẩm Đan. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn hoa và kém ông chủ phòng trà đến 27 tuổi. Người đẹp An Giang gây ấn tượng về gương mặt rạng rỡ, xinh tươi với gương mặt sắc sảo với đôi mắt to, bờ môi quyến rũ, chỉ số hình thể cân đối. Tình mới của chồng cũ Lệ Quyên ngoài đời có gu thời trang gợi cảm, tôn dáng. Cẩm Đan đang là sinh viên trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn. Cô gây ấn tượng khi giảm 10kg trong vòng một tháng để dự thi và lọt vào top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp sinh năm 2002 phô trương vóc dáng đồng hồ cát trong trang phục áo tắm liền thân. Tình mới của doanh nhân Đức Huy cực kỳ gợi cảm và quyến rũ với thiết kế cắt xẻ táo bạo trên sàn diễn thời trang. Khác với hình ảnh nóng bỏng trên sân khấu, cô gái An Giang ngoài đời ăn mặc nữ tính, thanh lịch. Lên sàn diễn, cô nàng 18 tuổi khoe chân dài với đầm cúp ngực xẻ cao vút. Cẩm Đan khoe bờ vai thon thả sexy trong trang phục váy cưới cúp ngực tinh tế. Cẩm Đan khá chuộng những kiểu đầm nhẹ nhàng, nữ tính. Những trang phục bó sát cũng được cô nàng ưa chuộng để khoe các đường cong cơ thể. Người đẹp An Giang khoe vẻ gợi cảm với đầm trễ nải. Cô nàng cũng tự tin khoe eo thon với áo croptop và quần jeans cạp cao. Ảnh: FB, Internet. Mời độc giả theo dõi video " Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.