Thói quen chết người nhiều người Việt biết nhưng không bỏ

Hàng triệu người sống với ung thư phổi, bệnh lao, hen suyễn hoặc bệnh phổi mãn tính do thuốc lá.

Tổ chức Y tế thế giới đã nhấn mạnh những tác hại của thuốc lá gây ra đối với lá phổi. Hơn 40% các trường hợp tử vong liên quan đến thuốc lá là do ung thư phổi, bệnh hô hấp mãn tính và bệnh lao.

Nhân ngày thế giới không thuốc lá (31/5), WHO đang kêu gọi các quốc gia và các đối tác tăng cường hành động để bảo vệ mọi người khỏi phơi nhiễm với thuốc lá.

Năm 2017, thuốc lá đã giết chết 3,3 triệu người dùng và những người tiếp xúc với thuốc lá thụ động do các bệnh liên quan đến phổi. Đã có 1,5 triệu người chết vì các bệnh hô hấp mãn tính, 1,2 triệu người chết vì ung thư (khí quản, phế quản và phổi), 6.000 ca tử vong do nhiễm trùng đường hô hấp và bệnh lao.

Hơn 600.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì nhiễm trùng đường hô hấp dưới do khói thuốc thụ động.

Theo Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus-Giám đốc WHO nói: “Lá phổi khỏe mạnh là điều cần thiết để sống một cuộc sống khỏe mạnh. Hôm nay và mỗi ngày bạn có thể bảo vệ lá phổi của mình, bảo vệ những người bạn, và gia đình của bạn bằng cách nói không với thuốc lá”.

WHO kêu gọi các nước chống lại nạn dịch thuốc lá thông qua việc thực hiện đầy đủ công ước WHO khung về kiểm soát thuốc lá (WHO FCTC) và thực thi các hành động kiểm soát thuốc lá hiệu quả, bao gồm các khuyến cáo của WHO về gói các biện pháp chính sách “MPOWER” , ví dụ như giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá thông qua tăng thuế, thực hiện môi trường không khói thuốc và hỗ trợ cai nghiện.