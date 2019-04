Suy thận, tổn thương gan vì tin dùng trà giảm cân

Ngay sau khi tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân (22 tuổi, ở Bình Dương) bác sĩ Khoa Lọc máu nội thận đã tích cực cấp cứu, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, song chức năng thận không còn khả năng phục hồi.

Cấp cứu cho một trường hợp nguy kịch vì dùng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc.

Qua khai thác bệnh sử của bệnh nhân được biết, do mặc cảm với ngoại hình thừa cân đã mua 250 viên thuốc giảm cân không rõ xuất xứ với giá 500.000 đồng từ một người quen giới thiệu và uống trong vòng 1 tháng. Ban đầu sau khi uống thuốc, bệnh nhân đi tiểu nhiều và giảm được 8kg. Sau đó bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ và phải nghỉ việc. Bệnh cảnh tiếp tục tiến triển nặng khi hai mắt bị phù, lan ra cả mặt và tay chân, phải nhập viện điều trị.

BS. Lê Thị Đan Thùy, Trưởng khoa Lọc máu nội thận - BV Bình Dân cho biết, ngoài nữ bệnh nhân trên, từ trước Tết đến nay có 2 trường hợp khác dùng thuốc giảm cân bị tổn thương thận mất khả năng hồi phục. Hiện, họ phải chạy thận lọc máu theo định kỳ.

Trước đó, BV Nội tiết TW cũng đã tiếp nhận điều trị một nữ bệnh nhân P.T.H, 19 tuổi, quê Hà Nam bị suy kiệt cơ thể nặng, có dấu hiệu suy gan, suy thận do uống trà giảm cân không rõ nguồn gốc , xuất xứ, được mua trên mạng.

TS. Nguyễn Trọng Hưng, Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng và Tiết chế lâm sàng, BV Nội tiết TW cho biết, qua khai thác được biết, H. được chẩn đoán mắc đái tháo đường typ 1 cách đây 4 năm, đang được điều trị theo đơn thuốc của BV Nội tiết TW. Thời gian gần đây, H. thường bị bạn bè trêu vì tăng cân, bản thân khá tự ti nên đã tự ý tìm hiểu các sản phẩm trà giảm cân trên mạng với lời quảng cáo “thành phần hoàn toàn từ hoa quả thiên nhiên”. Người bán trà qua tài khoản trên Facebook cũng khẳng định loại trà đó có thể dùng cho người bị tiểu đường.

Theo lời kể của H., hộp trà H. mua bên trong có những túi trà ghi thành phần là hoa quả sấy khô, nguồn gốc tự nhiên. Khi pha vào nước, trà nóng có mùi vị thơm, gần giống như mùi của hoa quả sấy khô, sau khi uống chị không còn cảm giác thèm ăn uống nhưng đầu cứ ong ong. Sau khi uống được khoảng 2 tuần, tuy có giảm được 5kg nhưng H. bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, khát nước, sụt cân, đầy bụng, người lả đi và được người nhà đưa tới BV Nội tiết TW nhập viện gấp.

Tại bệnh viện, qua kết quả xét nghiệm, bác sĩ cho biết, bệnh nhân có lượng đường huyết trong máu tăng, men gan ở mức 1103U/L trong khi chỉ số bình thường là dưới hoặc bằng 31U/L, tăng gấp hơn 30 lần so với mức bình thường, gây tổn thương, hủy hoại tế bào gan, có dấu hiệu của suy gan, suy thận.

TS. Nguyễn Trọng Hưng cho biết thêm, trước đó, BV Nội tiết TW từng tiếp nhận một số bệnh nhân uống trà giảm cân bị tăng men gan. Tuy nhiên, H. là người có men gan cao nhất trong tất cả các bệnh nhân.



Bệnh nhân nguy kịch do dùng thuốc giảm cân trôi nổi được các bác sĩ chăm sóc. Bệnh nhân nguy kịch do dùng thuốc giảm cân trôi nổi được các bác sĩ chăm sóc.

Cẩn trọng trước những lời quảng cáo

Hiện nay, có rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ lựa chọn chế độ giảm cân như nhịn ăn hoặc uống các sản phẩm giảm cân thần tốc không rõ nguồn gốc được quảng cáo và bày bán tràn lan trên mạng mà không có sự tư vấn từ các chuyên gia, bác sĩ, đã gây ra không ít những hệ lụy. Bởi các sản phẩm giảm cân trên có nguy cơ hủy hoại sức khỏe, gây mất nước, suy dinh dưỡng và ảnh hưởng đến tính mạng. TS. Nguyễn Trọng Hưng khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ, không nên vì muốn giảm cân nhanh mà dùng các loại thuốc, trà không rõ nguồn gốc, thành phần, xuất xứ. “Nếu thực sự cần thiết phải giảm cân, người dân nên đến gặp và nghe theo chỉ định, tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo sức khỏe. Tránh tin lời quảng cáo, giới thiệu giảm cân nhanh chóng, thần tốc để rồi rước họa vào thân” - TS. Hưng nói.

Liên quan đến các sản phẩm giảm cân, TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, qua giám sát chủ động, cơ quan chức năng đã phát hiện một số sản phẩm giảm cân chứa sibutramine và đã tiến hành thu hồi, xử lý. Sibutramin là hoạt chất đã bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấm sử dụng do có nhiều tác dụng phụ với sức khỏe. Sibutramin là một loại thuốc làm giảm cảm giác thèm ăn, nhưng đặc biệt nguy hiểm đối với người tiêu dùng, nhất là người có tiền sử bệnh tim mạch và huyết áp do gây ảnh hưởng xấu đến tim mạch.

Do đó, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua sản phẩm qua mạng vì rất nhiều sản phẩm được quảng cáo, rao bán trên mạng nhưng khi làm việc với Cục An toàn thực phẩm, đại diện nhà sản xuất lại cho biết họ không thực hiện quảng cáo, không chịu trách nhiệm về sản phẩm trên các trang mạng đó. Trên thực tế theo lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, qua thanh tra, kiểm tra, Cục An toàn thực phẩm cùng các cơ quan chức năng đã xử lý rất nhiều vụ, ngăn chặn nhiều sản phẩm vi phạm, song thực trạng này vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều nội dung quảng cáo hoàn toàn sai sự thật, có nơi còn tổ chức tư vấn qua điện thoại, đặc biệt là các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm làm đẹp, giảm cân. Thậm chí cá nhân đồng chí Cục trưởng còn được tư vấn mua chính sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm mà Cục An toàn thực phẩm đã thông báo thu hồi.