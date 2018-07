Sự thật bất ngờ về vòng 1 của phụ nữ

Hai bên ngực thường không bằng nhau: Theo một nghiên cứu, 44% phụ nữ cho biết một bên vú của họ nhỏ hơn bên còn lại. Thông thường, bên ngực trái sẽ to hơn bên phải. Càng về già, chất béo ở ngực càng nhiều: Khi ở tuổi đôi mươi, tuyến vú của bạn được phát triển bao gồm chất béo, tuyến sữa và collagen. Tuy nhiên, khi bạn già đi, các collagen và tuyến sữa được thay thế bằng nhiều chất béo hơn. Song chất béo này lại thường khiến “ vòng 1” xệ hơn. Hầu hết phụ nữ không hài lòng với bộ ngực của mình: Chưa đến 30% phụ nữ 18 – 65 tuổi hài lòng với kích thước và hình dạng ngực của mình. Do đó, số lượng ca nâng ngực sa trễ đã tăng 70%. Ngực có thể bị mất dáng vì tập thể thao: Khi tập thể dục, bạn nên lựa chọn những chiếc áo ngực thoải mái và đàn hồi tốt để giảm nguy cơ sệ ngực. Bộ ngực cũng có chu kì hàng tháng: Trước kì kinh nguyệt, có nhiều chị em gặp phải tình trạng cương tức ở ngực. Cho con bú không phải là nguyên nhân khiến ngực chảy xệ: Nuôi con bằng sữa mẹ không làm ngực chảy xệ. Ngực chảy xệ là do lão hóa. Hầu hết chị em đều có lông quanh núm vú: Mức độ lông ở quanh núm vú của từng người là khác nhau.Núm vú có thể thay đổi kích thước và hình dạng: Chị em có thể dễ dàng nhận thấy trong thời gian mang thai và cho con bú, núm vú và ngực của mình sẽ có kích thước to hơn trước. Có chưa đến 1/4 phụ nữ mặc đúng kích cỡ áo lót: Có đến 85% phụ nữ mặc áo ngực không phù hợp. Điều này có thể dẫn đến tư thế xấu, cổ và lưng đau. Ngực có thể bị mụn đầu đen hoặc mụn trứng cá: Ngực càng lớn thì lượng mồ hôi tích tụ lại cũng càng nhiều. Điều này sẽ tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi và gây ra mụn. Ảnh: Internet. Video "7 bước mát xa cho bộ ngực săn chắc". Nguồn: Youtube.

