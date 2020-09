Soi các mỹ nhân Hollywood diện đồ đôi cực chất bên con gái

Là tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất nước Mỹ, Kylie Jenner rất chịu chơi và chăm diện đồ đôi đắt đỏ và sang chảnh để mặc cùng con gái Stormi. Kylie Jenner cùng con gái Stormi diện đầm dạ hội màu ngọc lục bảo sang trọng đến từ nhà mốt Ralph & Russo. Kim Kardashian - chị gái Kylie - cũng xuất hiện nổi bật bên bé North West với xiêm y ánh bạc thời thượng. Rapper Cardi B gây chú ý khi khoe ảnh diện trang phục hồng ton-sur-ton với cô nhóc Kulture. Beyonce và nhóc tỳ Blue Ivy Carter ăn mặc đồng điệu từ trang phục tới giày dép. Mẹ con Khloe Kardashian chọn kiểu đầm ánh kim bắt mắt cho dịp Giáng sinh 2019. Siêu mẫu người Mỹ Chrissy Teigen và cô con gái cưng Luna Stephens diện đồ đôi cực sexy. Diện jumpsuit xẻ tà sành điệu, ngôi sao The Only Way Is Essex Ferne McCann cũng chọn một bộ đồ giống hệt cho thiên thần nhỏ. Ca sĩ Ciara và con gái Sienna thư giãn trên bãi biển trong bộ đồ bơi một mảnh giống hệt nhau. Trong ngày lễ của mẹ, Beyonce và con gái 6 tuổi đã cùng chọn đầm hoa xanh rực rỡ của Dolce & Gabbana với thiết kế xòe rộng đáng yêu và duyên dáng. Nữ diễn viên người Mỹ Kate Hudson và con gái mặc váy thêu trắng giống nhau. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

