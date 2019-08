Quảng cáo TPBVSK ViCumax Nano Curcumin bị cảnh báo vì sai phạm thế nào?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa ra thông báo khuyến cáo người tiêu dùng không mua TPBVSK Vi- Cumax Nano Curcumin trên trang website/internet do vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua trên trang https://tiki.vn/thuc-pham-chuc-nang-vicumax-nano-curcumin-ho-tro-dieu-tri-viem-loet-da-day-20g-hop-p8032951.html có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ViCumax Nano Curcumin vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm TPBVSK ViCumax Nano Curcumin được Công ty TNHH nhà máy CURCUMIN Bắc Hà (địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

ViCumax Nano Curcumin quảng cáo trên Tiki vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty lên làm việc, tuy nhiên đại diện công ty khẳng định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vi- Cumax Nano Curcumin đang quảng cáo trên website https://tiki.vn/thuc-pham-chuc-nang-vicumax-nano-curcumin-ho-tro-dieu-tri-viem-loet-da-day-20g-hop-p8032951.html không phải do Công ty TNHH nhà máy CURCUMIN Bắc Hà thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng, và sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, trên trang website https://tiki.vn/thuc-pham-chuc-nang-vicumax-nano-curcumin-ho-tro-dieu-tri-viem-loet-da-day-20g-hop-p8032951.html tinh bột nghệ hòa tan VICUMAX Nano Curcumin được quảng cáo làm từ nghệ cao Bắc Hà có tác dụng “hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính, chống oxy hóa, trung hòa các gốc tự do, làm giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị và làm giảm các triệu chứng viêm loét dạ dày, hành tá tràng,...”

Sản phẩm không chỉ được quảng cáo “phóng đại” công dụng “chống oxy hóa, trung hòa các gốc tự do”, mà còn khẳng định thành phần “Curcumin là một hợp chất chống viêm tự nhiên”, “có tầm quan trọng tiềm năng trong việc ngăn ngừa bệnh”, “Curcumin có thể giúp trì hoãn lão hóa và chống lại các bệnh mãn tính liên quan đến tuổi tác”.

Có thể thấy với những lời quảng cáo “có cánh” trên trang bán hàng này đối tượng quảng cáo nhãn hàng VICUMAX Nano Curcumin đang cố tình khiến người tiêu dùng ngộ nhận về công dụng tuyệt vời của sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe ViCumax Nano Curcumin trên trang website/internet nêu trên.