Quảng cáo Kichmen1H “nổ” quá đà bị Cục ATTP “tuýt còi”

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế khuyến cáo người dân cẩn trọng với thông tin quảng sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe KichMen1H trên website https://kichmen1h.info và https://www.kichmen1h.net.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, thời gian vừa qua trên website https://kichmen1h.info và https://www.kichmen1h.net có quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe KichMen1H vi phạm quy định quảng cáo.

Cụ thể, trên các trang web này quảng cáo công dụng TPCN/ TPBVSK KichMen1H gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh; quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định.

Quảng cáo TPBVSK KichMen1H gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh, bị cảnh báo

Sản phẩm KichMen1H bị cảnh báo này do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trí Lực Việt Nam (Địa chỉ: Nhà 40 BT4, Khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty Cổ phần Dược phẩm Trí Lực Việt Nam lên làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty khẳng định sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe KichMen1H đang quảng cáo trên website https://kichmen1h.info và https://www.kichmen1h.net không phải do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trí Lực Việt Nam thực hiện và không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên các website này.

Theo tìm hiểu, ngay khi thông tin cảnh báo này được Cục An toàn thực phẩm thông báo, trang web https://www.kichmen1h.net đã không thể truy cập được, nhưng hiện trang web https://kichmen1h.info và một số trang web bán hàng khác vẫn rao bán sản phẩm này với những lời lẽ quảng cáo “nổ” công dụng như thuốc.

Hình ảnh trên trang web https://nilp.vn/kichmen-1h/ Cụ thể, trên trang web https://nilp.vn/kichmen-1h/ Kichmen1H được quảng cáo là sản phẩm “có khả năng điều trị các chứng bệnh yếu sinh lý, xuất tinh sớm, liệt dương,… rất hiệu quả”. Rõ ràng những lời quảng cáo này đã vi phạm qui định, gây hiểu nhầm công dụng của thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe KichMen1H tại các website nêu trên.