Phòng ngừa ung thư đại tràng khiến tài tử phim “Black Panther II” qua đời

Nam diễn viên Chadwick Boseman, người đảm nhận vai T'Challa trong phim bom tấn "Black Panther II" đã qua đời ở tuổi 43 do căn bệnh ung thư đại tràng. Ung thư đại tràng (ruột kết) là căn bệnh có nguy cơ tử vong cao, xảy ra khi các tế bào ở ruột già phát triển một cách bất thường. Nguyên nhân gây ra ung thư đại tràng có thể do gen, tuổi tác, chế độ ăn uống,… Các chuyên gia y tế cho biết, nếu có chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, bạn có thể giảm nguy cơ gây ung thư đại tràng tới 70%. Do đó, hãy bổ sung các thực phẩm sau đây vào bữa ăn hàng ngày để phòng ngừa ung thư đại tràng. Nghệ: Nghệ rất hữu ích trong việc ngăn ngừa ung thư đại tràng. Nó có chứa các chất chống viêm nên giúp ngăn ngừa sự phát triển của khối u và vô hiệu hóa các chất gây ung thư trước khi chúng phá hủy DNA. Nghệ cũng giúp hồi phục các tế bào bị tổn thương. Do đó, bạn nên sử dụng bột nghệ nhiều hơn trong các món ăn. Thực phẩm giàu chất xơ: Dù còn gây tranh cãi nhưng nếu bổ sung hơn 15g chất xơ mỗi ngày theo chỉ định của các chuyên gia y tế được cho là sẽ giúp ngăn ngừa ung thư đại tràng. Do chất xơ làm trơn quá trình tiêu hóa, loại bỏ các chất sinh ung thư ở đường ruột. Do đó, bạn nên ăn đủ thực phẩm giàu chất xơ như các loại ngũ cốc, gạo lứt, các loại hạt. Thực phẩm chứa folate: Một nghiên cứu của Đại học Harvard đã chỉ ra rằng những người bổ sung hơn 400mcg folate hàng ngày giảm nguy cơ bị ung thư đại tràng tới hơn 52% với người có tiền sử gia đình mắc bệnh này. Đó là lý do bạn nên thường xuyên bổ sung các thực phẩm chứa nhiều folate như nước cam, ngũ cốc, trái cây, rau xanh, các loại rau lá sậm hay cây họ đậu…vào thực đơn hàng ngày. Sữa tách béo: Ngoài việc giúp xương chắc khỏe, sữa tách béo hoặc ít béo còn giúp bảo vệ bạn khỏi bệnh ung thư đại tràng. Nên uống ít nhất 1 ly sữa hoặc ít nhất 250ml trong 1 ngày. Tỏi và hành: Sunfua trong tỏi và hành có công dụng loại bỏ các chất gây ung thư và sự tàn phá của các tế bào ung thư. Theo kết quả của một nghiên cứu thì ăn một hoặc hai nhánh tỏi trong 1 tuần làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng gần 32%. Còn ăn hành cũng làm giảm nguy cơ mắc căn bệnh này từ 30 tới 50%. Trà: Các hợp chất trong trà làm vô hiệu hóa các chất sinh ung thư và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư và sự hủy hoại nặng nề củ các tế bào này. Uống một hoặc nhiều hơn 1 tách trà mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ bị ung thư đại tràng gần 30%. Trà xanh được xem là loại trà tốt hơn trà đen vì thành phần của nó có nhiều chất chống oxy hóa tuyệt vời hơn. Bông cải xanh và các loại rau họ cải như bông cải trắng, cải bắp, cải xoăn…rất hiệu quả trong việc chống lại ung thư nhờ khả năng làm sạch các chất gây ung thư trong cơ thể. Vậy nên bạn hãy ăn các loại rau họ cải này hàng ngày. Thịt gà: Nếu bạn không thể ăn thịt đỏ vì nó là nguyên nhân gây ung thư đại tràng thì thịt gà được xem là thực phẩm thay thế tốt nhất. Bạn nên ăn ít nhất 300g thịt gà trong một tuần để làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng gần 30%. Cá: Bạn nên chọn các loại cá giàu chất béo như cá hồi và cá thu. Axit béo omega 3 trong các loại cá làm giảm viêm ở ruột một cách hiệu quả.

