Những thực phẩm giúp bảo vệ, chữa đau dạ dày... tránh dùng thuốc Tây

Chuối: Rất nhiều người có quan niệm đau dạ dày không được ăn chuối, nhưng vấn đề ở chỗ ăn vào lúc nào. Chuối dễ ăn, có hoạt chất pectin giúp cân bằng và ổn định hệ tiêu hóa. Nó còn có khả năng trung hòa axit trong dạ dày giúp giảm nguy cơ sưng, viêm loét dạ dày và đường ruột. Tốt nhất nên ăn chuối chín sau khi ăn no để trung hòa acid dạ dày và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Đu đủ: Trong đu đủ có chứa enzyme papain có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp hạn chế virus, vi khuẩn gây bệnh, có thể hỗ trợ chứng đau dạ dày. Ngoài ra, đu đủ còn tạo cảm giác dễ chịu cho dạ dày, giảm bớt các triệu chứng khó tiêu và kích thích hệ tiêu hóa. Nên ăn đu đủ chín sẽ tốt hơn cho dạ dày. Sữa chua: Nhiều người lo sợ ăn sữa chua sẽ làm cho tình trạng đau dạ dày nặng hơn, nhưng lượng và nồng độ acid trong sữa chua không đáng kể so với lượng acid trong dịch vị dạ dày. Acid lactic được chuyển hóa từ sữa chua lại có tác dụng kìm hãm sự phát triển của Helicobacter pylori (thủ phạm gây viêm loét dạ dày – tá tràng). Các loại thực phẩm thô: Theo lời khuyên của các chuyên gia, khi ăn nhiều thực phẩm thô thay thế cho thực phẩm đã tinh lọc là giải pháp quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của những người bị rối loạn tiêu hóa hay các chứng bệnh về đau/loét dạ dày. Thực phẩm thô hay là các loại hạt toàn phần như: gạo lứt, bắp, nếp lức hay các loại đậu, hạt điều, hạt bí... Táo là loại trái cây có tác dụng dùng để bôi trơn hệ tiêu hóa và giảm các triệu chứng tiêu chảy, đồng thời loại trái cây này sẽ cung cấp ka, cal cho cơ thể. Lớp ngoài vỏ táo có chứa pectin – một loại sợi thiên nhiên, nó có tính hòa tan, giãn nở khi gặp phải nước, đồng thời có thể thúc đẩy sự hoạt động của dạ dày cũng như đường ruột, điều đó giúp cho quá trình bài tiết được thuận lợi hơn. Bánh mì nướng có khả năng tạo thêm các chất axit trong dạ dày, điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu và nó cũng không chứa quá nhiều chất béo. Tuy vậy, có một lưu ý nhỏ là bạn phải tránh xa bơ và mứt cho tới khi dạ dày của bạn làm việc tốt hơn nhé. Canh/Soup: Những người bị đau hoặc viêm loét dạ dày hãy thường xuyên nấu các loại canh/soup. Nguyên nhân là do thức ăn đã được nấu chín, sẽ không gây ra áp lực với hệ tiêu hóa đồng thời giảm thiểu chất béo sẽ hấp thụ vào cơ thể. Trà thảo dược: Các loại trà thảo dược (tức là loại không chứa caffeine một loại chất có thể thúc đẩy việc tạo acid trong cơ thể) sẽ giúp điều hòa tốt hệ thống tiêu hóa, nó ngăn các chứng khó chịu, đầy bụng. Các loại trà thảo dược chiết xuất từ hoa cúc được các bác sĩ và chuyên gia khuyên dùng vì nó sẽ có tác dụng giúp cải thiện tình trạng viêm nhiễm trong dạ dày. Nước dừa là loại nước được xếp hạng thứ 2 trong nhóm các chất lỏng tinh khiết chỉ đứng sau nước tinh khiết. Nước dừa có chứa nhiều các hoạt chất điện phân, Ca, Ka, Mg ... và các chất khoáng có tác dụng tốt cho cơ thể, nó giúp giảm các vấn đề về tiết niệu cũng như có khả năng tiêu diệt được các vi khuẩn đường ruột. Gừng: Việc bổ sung gừng thêm vào thực đơn sử dụng hàng ngày như uống trà gừng hay ăn một vài lát gừng sống sẽ giúp bạn có thể cải thiện chức năng tiêu hóa. Đây cũng là một trong các cách đơn giản nhất giúp điều trị tình trạng đau dạ dày, đầy hơi, khó tiêu. Cây thì là: Trong cây thì là có chứa nhiều anethole, loại chất này có tác dụng kích thích được việc tiết dịch vị và dịch tiêu hóa. Cây thì là cũng là nguồn cung cấp phong phú axit aspartic, nó giúp chống đầy hơi.Đó là lý do mà tại sao nhiều người lại có thói quen nhai loại hạt thì là này sau bữa ăn. Đậu bắp: Đậu bắp được các chuyên gia cho rằng nó là thực phẩm vàng trong việc bảo vệ cũng như chăm sóc cho dạ dày. Đậu bắp có chứa nhiều chất như carotene, vitamin B, C, E, pectin và các hoạt chất khác, là các chất dinh dưỡng có nhiều tác dụng giúp bổ dưỡng cho cơ thể hơn nữa còn đặc biệt có tác dụng tốt cho dạ dày. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Vào bếp cùng Quang Hải U23 Việt Nam". Nguồn: VTV24.

Chuối: Rất nhiều người có quan niệm đau dạ dày không được ăn chuối, nhưng vấn đề ở chỗ ăn vào lúc nào. Chuối dễ ăn, có hoạt chất pectin giúp cân bằng và ổn định hệ tiêu hóa. Nó còn có khả năng trung hòa axit trong dạ dày giúp giảm nguy cơ sưng, viêm loét dạ dày và đường ruột. Tốt nhất nên ăn chuối chín sau khi ăn no để trung hòa acid dạ dày và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Đu đủ: Trong đu đủ có chứa enzyme papain có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp hạn chế virus, vi khuẩn gây bệnh, có thể hỗ trợ chứng đau dạ dày. Ngoài ra, đu đủ còn tạo cảm giác dễ chịu cho dạ dày, giảm bớt các triệu chứng khó tiêu và kích thích hệ tiêu hóa. Nên ăn đu đủ chín sẽ tốt hơn cho dạ dày. Sữa chua: Nhiều người lo sợ ăn sữa chua sẽ làm cho tình trạng đau dạ dày nặng hơn, nhưng lượng và nồng độ acid trong sữa chua không đáng kể so với lượng acid trong dịch vị dạ dày. Acid lactic được chuyển hóa từ sữa chua lại có tác dụng kìm hãm sự phát triển của Helicobacter pylori (thủ phạm gây viêm loét dạ dày – tá tràng). Các loại thực phẩm thô: Theo lời khuyên của các chuyên gia, khi ăn nhiều thực phẩm thô thay thế cho thực phẩm đã tinh lọc là giải pháp quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của những người bị rối loạn tiêu hóa hay các chứng bệnh về đau/loét dạ dày. Thực phẩm thô hay là các loại hạt toàn phần như: gạo lứt, bắp, nếp lức hay các loại đậu, hạt điều, hạt bí... Táo là loại trái cây có tác dụng dùng để bôi trơn hệ tiêu hóa và giảm các triệu chứng tiêu chảy, đồng thời loại trái cây này sẽ cung cấp ka, cal cho cơ thể. Lớp ngoài vỏ táo có chứa pectin – một loại sợi thiên nhiên, nó có tính hòa tan, giãn nở khi gặp phải nước, đồng thời có thể thúc đẩy sự hoạt động của dạ dày cũng như đường ruột, điều đó giúp cho quá trình bài tiết được thuận lợi hơn. Bánh mì nướng có khả năng tạo thêm các chất axit trong dạ dày, điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu và nó cũng không chứa quá nhiều chất béo. Tuy vậy, có một lưu ý nhỏ là bạn phải tránh xa bơ và mứt cho tới khi dạ dày của bạn làm việc tốt hơn nhé. Canh/Soup: Những người bị đau hoặc viêm loét dạ dày hãy thường xuyên nấu các loại canh/soup. Nguyên nhân là do thức ăn đã được nấu chín, sẽ không gây ra áp lực với hệ tiêu hóa đồng thời giảm thiểu chất béo sẽ hấp thụ vào cơ thể. Trà thảo dược: Các loại trà thảo dược (tức là loại không chứa caffeine một loại chất có thể thúc đẩy việc tạo acid trong cơ thể) sẽ giúp điều hòa tốt hệ thống tiêu hóa, nó ngăn các chứng khó chịu, đầy bụng. Các loại trà thảo dược chiết xuất từ hoa cúc được các bác sĩ và chuyên gia khuyên dùng vì nó sẽ có tác dụng giúp cải thiện tình trạng viêm nhiễm trong dạ dày. Nước dừa là loại nước được xếp hạng thứ 2 trong nhóm các chất lỏng tinh khiết chỉ đứng sau nước tinh khiết. Nước dừa có chứa nhiều các hoạt chất điện phân, Ca, Ka, Mg ... và các chất khoáng có tác dụng tốt cho cơ thể, nó giúp giảm các vấn đề về tiết niệu cũng như có khả năng tiêu diệt được các vi khuẩn đường ruột. Gừng: Việc bổ sung gừng thêm vào thực đơn sử dụng hàng ngày như uống trà gừng hay ăn một vài lát gừng sống sẽ giúp bạn có thể cải thiện chức năng tiêu hóa. Đây cũng là một trong các cách đơn giản nhất giúp điều trị tình trạng đau dạ dày , đầy hơi, khó tiêu. Cây thì là: Trong cây thì là có chứa nhiều anethole, loại chất này có tác dụng kích thích được việc tiết dịch vị và dịch tiêu hóa. Cây thì là cũng là nguồn cung cấp phong phú axit aspartic, nó giúp chống đầy hơi.Đó là lý do mà tại sao nhiều người lại có thói quen nhai loại hạt thì là này sau bữa ăn. Đậu bắp: Đậu bắp được các chuyên gia cho rằng nó là thực phẩm vàng trong việc bảo vệ cũng như chăm sóc cho dạ dày. Đậu bắp có chứa nhiều chất như carotene, vitamin B, C, E, pectin và các hoạt chất khác, là các chất dinh dưỡng có nhiều tác dụng giúp bổ dưỡng cho cơ thể hơn nữa còn đặc biệt có tác dụng tốt cho dạ dày. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Vào bếp cùng Quang Hải U23 Việt Nam". Nguồn: VTV24.