Những thứ bạn cần có trong tủ thuốc tại nhà

Băng, gạc: Hộp thuốc sơ cứu của bạn cần có những miếng băng, gạc vô trùng. Đây là các vật dụng không thể thiếu khi sơ cứu các vết thương hở và các chấn thương xương. Thuốc sát trùng và thuốc mỡ: Hộp sơ cứu của bạn nên có thuốc mỡ và các loại thuốc để sơ cứu những vết thương nhỏ như vết bỏng, vết trầy xước, vết thương hở, gãy xương, bong gân và căng cơ. Thuốc mỡ và thuốc sát trùng sẽ giúp làm dịu các triệu chứng ban đầu và ngăn ngừa biến chứng. Các loại thuốc: Bên cạnh thuốc mỡ và thuốc sát trùng, bạn nên trang bị các loại thuốc cần thiết cho các trường hợp khẩn cấp. Tủ thuốc của bạn nên có các loại thuốc như aspirin để giảm đau, thuốc tiêu chảy, men tiêu hóa, thuốc giảm sốt,... Bạn cũng nên có các loại thuốc điều trị dị ứng côn trùng hay thực phẩm. Những vật tiện dụng: Bên cạnh các vật dụng y tế, hộp thuốc của bạn nên có những vật dụng tiện lợi như thuốc ho, son dưỡng, sáp dầu, kim băng và túi say tàu xe. Túi chườm nóng/lạnh: Hộp thuốc của bạn nên có túi chườm nóng hoặc chườm lạnh để làm giảm các cơn đau do va chạm hoặc do sưng. Sổ tay y tế: Bạn nên giữ một cuốn sổ tay y tế trong hộp thuốc sơ cứu. Trong cuốn sổ này nên có các số điện thoại khẩn cấp, bao gồm số điện thoại của các thành viên trong gia đình và số điện thoại của cơ sở y tế gần nhất. Cuốn sổ này cũng nên ghi chép các thông tin y tế của các thành viên trong gia đình. Chai nước: Bạn cần nước để làm sạch vết thương, vết trầy xước và vết cắt. Hãy giữ một chai nước nhỏ trong hộp sơ cứu ban đầu. Nước sẽ giúp bạn ngăn ngừa các tình huống cấp cứu như kiệt sức do nhiệt, say nhiệt và các biến chứng khác.

