Những hình ảnh chỉ có trong ngày nắng nóng cực điểm ở bệnh viện Hà Nội

Những ngày đầu tháng 7/2018, Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt độ trung bình có lúc lên đến gần 40 độ C, ngoài trời chênh lệch nhiều so với nhiệt độ trung bình, lên tới gần 50 độ C. Nắng nóng gay gắt, kéo dài ảnh hưởng tới sức khỏe khiến người già "đua" nhau vào bệnh viện Bạch Mai để khám. 9h sáng, nắng đã bỏng rát, bệnh nhân chỉ dám đứng ở chỗ có mái che, có bóng râm... chờ đến lượt. Một số bệnh nhân sang ngồi tận chỗ gửi xe, mệt mỏi chờ loa đọc đến lượt vì nơi này dẫu nóng nhưng không đông đúc, chen lấn. Khu vực tiếp nhận bệnh nhân ban đầu trở thành nơi "nghỉ ngơi" của những bệnh nhân lớn tuổi. Một nữ bệnh nhân quê Nghệ An cho biết: Nắng nóng khiến bà khó thở, sợ bị ảnh hưởng tới bệnh tim nên bà bắt xe ca ra Hà Nội từ đêm qua. Buổi sáng khám xong, đợi đến chiều mới có kết quả. Trời quá nắng, lại thiếu ngủ nên bà nằm ngủ luôn tại sảnh. Vã hết cả mồ hôi nên cứ chỗ nào có quạt trần, quạt máy và quạt điện, bệnh nhân và người nhà lại túm tụm hưởng tí gió mát. Gầm cầu thang trở thành nơi ngủ gà ngủ gật của nhiều nữ bệnh nhân. Mặc kệ đau lưng, chỉ cần chỗ nào có không gian thoáng hơn là người nhà, bệnh nhân tranh thủ kê dép, kê gối để nằm cho đỡ mệt. Ngồi trong khu vực khám bệnh của BV Bạch Mai nhưng người đàn ông này không chịu nổi cái nóng hầm hập. Cứ 10 phút, ông lại dấp khăn mặt ướt một lần đắp lên mặt cho mát. Nhìn cái nắng chói chang, ngoài trời như chảo lửa, bà Loan (quê Phú Thọ) ngao ngán.Ở khu ngoài trời, nhiều người nhà bệnh nhân mua tờ báo để vừa đọc, vừa là công cụ quạt mát.Trong khi đó, thông tin từ Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận gần 3.000 trẻ đến khám, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng bệnh nặng. Hầu hết số trẻ đến khám đều mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp, tiêu hóa, sốt vi rút, sởi, tay chân miệng, thủy đậu, viêm não… Hai mẹ con người dân tộc Dao (Ba Vì, Hà Nội) vừa xuống đến viện Nhi, tìm ngay chỗ râm ngoài trời để ngồi chờ vì trong khu khám bệnh theo bảo hiểm đông bệnh nhân, nóng nực.Một bảo vệ của bệnh viện Nhi cho biết, những ngày nắng nóng cao điểm này, dịch vụ taxi rất đắt khách. Thời điểm PV có mặt, ghi nhận không còn chiếc taxi nào trong bến đỗ, bệnh nhân muốn đi taxi về phải gọi từ ngoài vào.

