Nhịn ăn 40 tiếng để giữ thân hình nóng bỏng, cái kết bất ngờ

Mới đây, ngày 16/5, trang tin Mirror của Anh đưa tin nữ ca sĩ 33 tuổi người Anh Ellie Goulding - chủ sở hữu các bản hit đình đám như "Love Me Like You Do", “Burn”, “I Need Your Love”, “How Long Will I Love You” đang sử dụng phương pháp cực đoan nhịn ăn để giảm cân, nhưng bác sĩ cho biết cách giảm cân của cô là an toàn.



Bác sĩ nhận định nhịn ăn ngắt quãng là phương pháp giảm cân an toàn, bạn cũng có thể thử nếu không mắc bệnh tiểu đường hoặc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Ellie đã nhịn ăn tới 40 tiếng để giảm cân, giữ dáng. Để giảm cân, chính xác là giữ dáng người thanh mảnh, Ellie đã nhịn ăn tới 40 tiếng. Cô chỉ uống nước và một số đồ uống khác trong 2 ngày. Trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc ngày nhịn ăn, Ellie sẽ thiết lập "ngày thực phẩm dinh dưỡng", tức là 2 ngày trước và sau khi nhịn ăn, cô nàng sẽ chú ý đến việc bổ sung đủ dinh dưỡng. Trong ngày nhịn ăn, cô sẽ tiêu thụ các thực phẩm chứa chất điện giải cao, uống nhiều nước, trà và cà phê. Theo các bác sĩ, việc nhịn ăn của Ellie cũng giúp giảm viêm, không chỉ an toàn mà còn có lợi cho sức khỏe. Nếu bạn không mắc bệnh tiểu đường hoặc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, bạn hoàn toàn có thể thực hiện nó. Theo các bác sĩ, việc nhịn ăn ngắt quãng của Ellie cũng giúp giảm viêm, không chỉ an toàn mà còn có lợi cho sức khỏe. Ellie cho biết cô nàng đã tập luyện nhịn ăn từ năm 12 tuổi và việc nhịn ăn được cô thực hiện rất thường xuyên để giúp hệ tiêu hóa của cô được nghỉ ngơi đầy đủ và kiểm soát lượng đường tốt hơn. Ellie là người ủng hộ xu hướng ăn chay, "nó là một thử thách nhưng không phải là không thể, bạn chỉ cần ăn nhiều những thứ có màu xanh", cô nàng chia sẻ. Video "Những màn lột xác ngoạn mục nhờ giảm cân". Nguồn: Youtube. Trong bài viết khoa học đăng trên Tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine, một nhóm học giả người Mỹ đã dày công tìm hiểu các nghiên cứu trên người và động vật nhiều năm qua và gợi ý rằng việc nhịn ăn gián đoạn có thể giúp giảm huyết áp, hỗ trợ giảm cân và cải thiện tuổi thọ. Theo Đài CNN, báo cáo này có thể trở thành bản chỉ dẫn để các bác sĩ khuyến nghị nhịn ăn như một phương pháp phòng ngừa/điều trị nhiều loại bệnh như béo phì, ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch... Tác giả chính của báo cáo là ông Mark Mattson - giáo sư thần kinh học thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ). Trong nghiên cứu, ông tập trung vào 2 chế độ ăn chính: - Nhịn ăn theo khung giờ trong ngày (ăn trong 6-8 tiếng mỗi ngày, nhịn ăn 16-18 tiếng). - Chế độ nhịn ăn 5:2 (nhịn ăn 2 ngày mỗi tuần, chỉ nạp tối đa 500 calo trong ngày nhịn ăn). Nhịn ăn gián đoạn tác động ra sao lên cơ thể? Các nghiên cứu trên loài gặm nhấm và người lớn thừa cân cho thấy phương pháp nhịn ăn gián đoạn cải thiện sức khỏe nói chung, nhưng người ta chưa rõ đây là lợi ích gián tiếp từ việc giảm cân hay bản thân chế độ ăn.

Theo GS Mattson, việc luân phiên giữa nhịn ăn và ăn bình thường có thể cải thiện sức khỏe tế bào thông qua việc kích hoạt chuyển hóa trao đổi chất. Theo đó, tế bào sẽ dùng hết năng lượng dự trữ, chuyển hóa mỡ thành năng lượng thay vì tích trữ mỡ.

Một nghiên cứu nhỏ hồi năm 2018 phát hiện 3 bệnh nhân nam bị tiểu đường tuýp 2 có thể ngừng nạp insulin sau khi giảm cân nhờ nhịn ăn gián đoạn - điều này trái ngược với niềm tin rằng bệnh tiểu đường là không thể chữa.

Còn trong một nghiên cứu khác cũng có sự tham gia của GS Mattson, họ quan sát thấy trao đổi chất thay đổi còn cải thiện khả năng chống stress bằng cách tối ưu hóa chức năng não và khả biến thần kinh ở người lớn.

Điều cần lưu ý là hiệu quả của nhịn ăn còn tùy thuộc vào chất lượng dinh dưỡng (khi ăn). Dẫn ví dụ người dân đảo Okinawa ở Nhật, nghiên cứu cho rằng chế độ ăn ít calo, giàu dinh dưỡng cộng với nhịn ăn gián đoạn giúp họ sống lâu có tiếng.

Các nghiên cứu về nhịn ăn gián đoạn chỉ tập trung vào những người thừa cân hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh. Tuy vậy, dù cho tuổi già đang đến nhưng với cơ thể khỏe mạnh, kết hợp chế độ ăn uống phù hợp và thường xuyên tập thể dục, thì không cần nhịn ăn gián đoạn.

Hơn nữa, việc nhịn ăn gián đoạn cũng không thích hợp cho phụ nữ mang thai và những người có bệnh tiểu đường..

Nếu bạn dự định áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn, bạn phải được bác sĩ chấp thuận và theo dõi y khoa. Bạn cũng nên gặp một chuyên gia dinh dưỡng để có thể theo dõi chế độ ăn của mình bởi vì có thể bạn sẽ ăn xả láng vào những ngày không nhịn ăn. Hãy nhớ rằng những lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn sẽ biến mất nếu bạn ăn bù vào ngày hôm sau.