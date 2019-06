Người bệnh ung thư chớ dùng thực phẩm chức năng tùy tiện

Tuy nhiên, nhiều bác sĩ đưa ra những cảnh báo về việc sử dụng thực phẩm chức năng trong quá trình điều trị ung thư. Vậy có nên sử dụng thực phẩm chức năng cho những người bệnh này?



Vì sao bệnh nhân ung thư cần bổ sung thực phẩm chức năng?

Bệnh nhân ung thư có nguy cơ sụt cân cao, suy dinh dưỡng và không ăn uống đủ chất. Tình trạng này được xem như là tác dụng phụ của một số phương pháp điều trị ung thư như xạ trị, hóa trị và phẫu thuật.

Do tình trạng dinh dưỡng ảnh hưởng tiên lượng bệnh, khả năng theo đuổi điều trị và chất lượng cuộc sống của người bệnh, nên sự can thiệp dinh dưỡng luôn được các chuyên gia y tế coi trọng. Nếu việc bổ sung chế độ ăn không giải quyết được tình trạng trên, các sản phẩm thực phẩm chức năng bổ sung có thể được khuyến cáo.

Lợi và hại từ thực phẩm chức năng

Những nghiên cứu gần đây cho thấy một số hợp chất trong thực phẩm chức năng có thể giúp hạn chế tác dụng phụ của tiến trình điều trị ung thư, làm giảm sự khó chịu gây ra bởi các loại thuốc hóa trị liệu nhất định và bức xạ.

Người bệnh cần dùng thực phẩm chức năng một cách khoa học, đúng cách. Ảnh: OOIC.

Theo Viện Phân tích Thực nghiệm Dinh dưỡng và Chế độ ăn (The Academy of Nutrition and Dietetics' Evidence Analysis Library), việc sử dụng thực phẩm chức năng có chứa dầu cá giúp tăng hoặc ổn định cân nặng ở những bệnh nhân ung thư lớn tuổi - đối tượng thường bị sụt cân vì điều trị, mặc dù cần nghiên cứu thêm để xác định liều tối ưu.