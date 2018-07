Nắng nóng 40 độ C, tuyệt đối không làm những việc này

Tập thể dục ngoài trời Tập thể dục rất quan trọng vì nó giúp cơ thể bạn luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi ánh mặt trời đang thiêu đốt mọi thứ, tập thể dục ngoài trời sẽ phản tác dụng. Mọi người cần thay đổi thời gian, không gian tập thể dục. Tập buổi sáng từ 5h30 - 6h30, buổi chiều từ 18h - 19h, hoặc chuyển sang đi bộ vào 20h ở những địa điểm rộng rãi, có cây xanh. Ra ngoài khi nắng nóng cực điểm Nắng nóng cực điểm là lúc 11h trưa đến khoảng 15h nên việc đi ra ngoài lúc này sẽ dễ khiến cho cơ thể dễ mất nước. Việc đi ra ngoài thường xuyên vào thời điểm này có thể dẫn đến tình trạng say nắng. Uống nước đá khi khát Sau khi đi ngoài trời nắng, bạn có cảm giác thèm một cốc nước mát lạnh, đặc biệt là các loại nước ngọt có ga để giảm cơn khát. Tuy nhiên, trong nước lạnh, các phân tử đang tích hợp nên rất khó thấm vào tế bào. Do đó sau khi uống, cơn khát vẫn không được giải quyết. Những người bị cảm mạo, say nắng, mồ hôi không thoát, uống nước lạnh còn có thể khiến cho cơ thể không thể tản nhiệt, làm tăng nguy cơ sốt. Dùng điều hòa quá lạnh Sai lầm lớn của nhiều người là dùng điều hòa với nhiệt độ thấp nhất ngay sau khi tiếp xúc với nhiệt độ nắng nóng ngoài trời. Tắm ngay khi vừa đi nắng Khi vừa đi nắng về là thời điểm cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi, nhiệt độ cao, nếu tắm ngay lúc nóng sẽ làm thân nhiệt thay đổi đột ngột, rất nguy hiểm, có thể gây đột quỵ. Vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn cần nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát, khô mồ hôi trước khi tắm. Đối với trẻ nhỏ, mùa hè cũng là thời điểm cha mẹ thường xuyên cho con đi biển, bơi. Trẻ thường thích nước nên cha mẹ cho tắm nhiều lần trong ngày hoặc ngâm mình dưới nước thời gian lâu cũng rất dễ bị cảm lạnh. Thổi thẳng quạt vào người Để tránh nóng, nhiều người có thói quen bật quạt xối thẳng vào người và không đổi hướng trong một thời gian dài, khi đi ngoài nắng về và khi đi ngủ. Cách làm này khiến bài tiết mồ hôi bị mất cân bằng, ảnh hưởng tuần hoàn máu, dễ khiến khi ngủ dậy thấy cảm giác nặng đầu, váng vất, cơ thể bứt rứt khó chịu, thậm chí có thể bị trúng gió, đau vai gáy, cứng hoặc ngoẹo cổ... Nặng hơn là bị trúng gió, hội chứng vai gáy, cần phải có bác sĩ điều trị. Ăn kem hoặc đồ lạnh Nhiều người thường ăn kem ngay sau khi đi nắng về để giải nhiệt, nhưng đây là một trong những điều cấm kỵ khi trời nóng. Tuy nhiên, ăn kem vào lúc này sẽ khiến cơ thể bị lạnh đột ngột, gây ra viêm họng cảm lạnh. Đặc biệt, sức đề kháng của trẻ nhỏ còn yếu nên rất dễ bị bệnh. Do đó, bạn nên ngồi nghỉ một lúc để cơ thể bớt nóng rồi mới ăn kem.

