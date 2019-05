Muốn hôn nhân hạnh phúc thì phụ nữ phải có “mánh khóe”

Hạnh phúc ai bán mà mua, ai cho mà nhận, ai thừa mà xin? Bất cứ người phụ nữ nào khi yêu, kết hôn đều mong cuộc sống của mình được an yên, hạnh phúc. Không ai muốn chuyện tình của mình kết thúc bằng tờ giấy ly hôn và phiên tòa nặng nề cả. Dẫu vậy, không phải ai cũng biết cách để gìn giữ hôn nhân của mình. Có thể chia tay vì nhiều lý do khác nhau nhưng suy cho cùng cái chính vẫn là vì hai người trong cuộc. Cần phải tự đặt câu hỏi vì sao nó xảy ra chứ không phải đổ lỗi, trách móc, than trời than đất.

Đa phần phụ nữ có chồng ngoại tình thì lý do đầu tiên đều là vì "chán vợ". Đàn ông yêu bằng mắt, khi tán tỉnh anh ta cũng phải thấy bạn ưa nhìn hoặc vừa mắt mới tấn công. Nhưng theo thời gian, người phụ nữ với những gánh nặng cơm áo gạo tiền và bao chuyện phải lo, rồi lại sinh con chăm chồng... tất cả khiến bề ngoài của họ thay đổi không ít. Da mặt thì nhăn lại, xạm dần đi. Vóc dáng thì sồ sề, kém hấp dẫn. Áp lực nhà cửa, con cái khiến họ chẳng còn thời gian đâu mà chăm chút đời sống tinh thần vợ chồng nữa... Vô vàn và vô vàn lý do được chị em đưa ra về vấn đề ngoại hình xuống cấp. Thực tế là những nguyên nhân đó đều chung quy lại là vì chính người phụ nữ. Chẳng ai ép phụ nữ xấu đi, chỉ có phụ nữ tự khiến bản thân mình không đẹp lên được. Phụ nữ không biết làm đẹp thì phải tự trách mình trước. Chẳng cần phải hàng hiệu đắt tiền hay quần áo diêm dúa mới là đẹp đâu nhé. Nhiều chị em nghĩ rằng phụ nữ thì phải đi giày cao gót, mặc váy sexy mới quyến rũ. Điều đó hoàn toàn sai, cái đẹp bắt nguồn từ chính sự chăm chút cho bản thân từ cái nhỏ nhất. Thế giới của phụ nữ đừng chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường, cuộc đời phụ nữ đừng chỉ có mỗi chồng và con. Ảnh minh họa Đầu tiên là đừng thức khuya quá, cố gắng chăm sóc da trước khi đi ngủ để tránh lão hóa. Ra đường có thể không trang điểm nhưng nhất định phải tô son. Son là vũ khí, là trang sức đắt giá nhất của mỗi người phụ nữ khi ra đường. Chỉ cần một tí màu môi thôi là trông gương mặt đã rạng rỡ nhiều rồi. Quần áo không cần nhiều, chỉ cần hợp, không cần quá gợi cảm, chỉ cần không xuề xòa. Nước hoa có thể không dùng nhưng cơ thể không được có mùi hôi. Hương thơm chính là thứ nói lên con người của phụ nữ. Dù có bận rộn thế nào cũng không được lười nhé!



Phụ nữ không được ngược đãi mình, đừng có nghĩ tiết kiệm mấy khoản đó cho chồng con. Nó chẳng đáng là bao so với những gì dành cho chồng cho con bạn cả. Phải yêu bản thân mình trước khi chờ chồng làm điều đó chứ. Thế giới của phụ nữ đừng chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường, cuộc đời phụ nữ đừng chỉ có mỗi chồng và con. Chị em cần đi ra ngoài, gặp gỡ và học hỏi nhiều hơn nữa, có như thế mới thấy thời gian thật là vô hạn mà cuộc đời thì có hạn. Vậy nên mình cần tận dụng thật tốt mọi phút mọi giây để sống mà không phải hối tiếc hay uổng phí.

Không ai bắt phụ nữ phải thường xuyên đi chơi, tụ tập bạn bè như thời độc thân cả. Chỉ cần dù bận rộn, các nàng cũng biết cách gác lại sang một bên mà thư giãn. Đôi khi là đi spa chăm sóc mình, hoặc rủ mấy người bạn thân cà phê trò chuyện ngày cuối tuần. Buổi tối thì tranh thủ rủ chồng rủ con cùng đi dạo ở công viên hoặc cùng nhau đắp mặt nạ. Nên nhớ quãng thời gian thư giãn cùng với gia đình đó là cách rất tốt để duy trì tình cảm giữa vợ và chồng, các thành viên gia đình với nhau.

Và dĩ nhiên, "mánh khóe" quan trọng nhất trong hôn nhân chính là tiền bạc. Muốn hạnh phúc thì phải có tiền. Gia đình mà túng thiếu thì vợ chồng nhìn mặt nhau cũng thấy khó chịu chứ đừng nói là lãng mạn. Con cái nheo nhóc tiền ăn, tiền học không có thì cũng chẳng ai có tâm trí mà thư giãn với chả làm đẹp. Phụ nữ lấy chồng rồi thì hai người cùng tạo dựng kinh tế với nhau. Đồng thời chị em cũng phải biết tự kiếm tiền. Đừng ăn bám chồng một cách vô tội vạ.

Kể cả trong trường hợp chồng giàu kếch xù cũng không nên ở nhà chồng nuôi. Làm thế sẽ khiến bản thân lười nhác trong tư duy, chỉ biết quẩn quanh việc nhà cửa, con cái. Thế giới ngoài kia bao la, xinh đẹp, sao lại nhốt mình sau cánh cổng? Dù ít dù nhiều gì cũng hãy kiếm tiền đi. Công việc có thể không giúp phụ nữ giàu thêm nhưng sẽ khiến cuộc sống không nhàm chán. Đôi khi stress thật đấy, bù lại nó sẽ cho mình tiền hoặc những niềm vui khác. Đi làm, gặp gỡ mọi người, học hỏi được rất nhiều điều hay ho. Một công việc tuy đơn giản nhưng cũng sẽ là nguồn thu nhập ổn định cho phụ nữ. Hãy cứ xem đấy là tiền phòng thân đi.

Phụ nữ biết chăm sóc bản thân, tự lập tiền nong, đảm đang việc nhà thì ông chồng nào "chán cơm thèm phở" được? Thế nhưng vẫn có đầy gã đàn ông không hiểu chuyện đi phản bội lại những người vợ như thế đấy. Nếu chẳng may gặp phải ông chồng như vậy, chị em hãy cứ can đảm mà chia tay đi. Mình xinh đẹp, giỏi giang lại tháo vát, sợ gì không có người thương và chăm sóc? Hoa đẹp còn ở người thưởng thức, người đẹp còn phải xem đàn ông có biết nâng niu hay không.