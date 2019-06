Món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè của các quý cô

Áo sơ mi cách điệu ngày nay được thiết kế khá đa dạng như sơ mi cổ tim, sơ mi cổ trụ đường viền cổ áo nổi bật, sơ mi may thêm túi áo hay chèn vải ren ở tay áo… Bên cạnh đó, áo sơ mi dáng rộng cũng là style cá tính được các cô gái hiện đại yêu thích.Với tính chất phóng khoáng của áo sơ mi cách điệu, quý cô sang chảnh có thể kết hợp dáng áo này với nhiều trang phục khác nhau như chân váy denim, chân váy thô có đường khuy to, chân váy may lệch vạt gợi cảm, quần jean rách hay quần short đều đẹp.

Bất kể vóc dáng của bạn thanh mảnh, hơi tròn, thân hình tam giác ngược hay dáng người quả táo thì set combo này sẽ giúp bạn “cân” mọi khuyết điểm cơ thể. Bên cạnh đó, việc đóng thùng áo sơ mi với quần âu sẽ khiến như cao hơn, cân đối hơn và thời trang hơn rất nhiều. Đây là kiểu sơ mi các nàng có thể diện đi chơi hay đi làm bởi tính lịch sự nhưng cũng kém phần hợp xu hướng thời trang. Những bạn gái yêu sự nhẹ nhàng, tinh tế thì những chiếc sơ mi cổ cao cùng với các chi tiết cách điệu hay những tông màu pastel là những item sinh ra để dành cho bạn.

Không còn những chiếc áo sơ mi truyền thống “kín bưng” từ trên xuống dưới bằng những chiếc cúc đơn điệu. Sơ mi ngày nay kín những phải thật thời trang bằng những điểm nhấn bằng các chất liệu “hót hòn họt” hiện nay như ren hoặc bèo nhún công chúa. Sơ mi cách điệu phiên bản mới này sẽ đúng chuẩn dành cho những cô nàng “bánh bèo” chính hiệu. Thường sơ mi cổ cao sẽ được thiết kế kết hợp với tay loe. Áo tay loe là item không quá mới lạ nhưng được kết hợp với sơ mi kín cổ này sẽ khiến nàng trông điệu đà hơn hẳn.