Mẹo hay trị viêm họng không dùng thuốc

Việc này sẽ giúp bạn nhanh chóng xua được cảm giác đau rát cổ họng. Hãy pha một thìa muối với khoảng 250ml nước lọc ấm và súc miệng mỗi giờ một lần. Trà và mật ong được xem như những loại thần dược giúp bạn nhanh chóng loại bỏ cảm giác đau họng. Hãy cho 1 thìa mật ong khuấy đều trong chén trà và thêm nửa quả chanh vắt các cơn ho và đau họng sẽ giảm. Lòng trắng trứng giúp đối phó với tình trạng viêm và đau cổ họng rất hiệu quả. Tuy nhiên, bạn nên tránh các món ăn có nhiều gia vị vì nó có thể làm cơn đau họng thêm trầm trọng. Súc miệng bằng nước rễ cam thảo giúp giảm đau họng, điều trị đau họng và viêm loét. Tỏi chứa allicin giúp tiêu diệt vi rút và vi khuẩn. Bạn có thể ngậm một tép tỏi sống trong khoảng 5 - 10 phút để tránh nhiễm trùng. Nghệ cũng được dùng để chữa ho. Lấy một nửa cốc nước nóng, thêm một chút muối. Sau đó cho 1 thìa tinh bột nghệ rồi quấy đều và uống ngày một lần; Uống liên tục trong 3 ngày sẽ đỡ ho. Vitamin C có tác dụng làm mát, nên sẽ xoa dịu đau rát ở họng. Vitamin C còn làm tăng sức đề kháng chung của cơ thể, sẽ giúp bệnh được đẩy lùi… Cam, chanh, bưởi, ổi, táo, xoài, dứa, măng cụt rất giàu vitamin C. Duy trì lượng nước cho cơ thể là vô cùng quan trọng, đặc biệt khi bạn mệt mỏi và cổ họng bị rát hay bị sưng tấy. Uống nhiều nước giúp duy trì độ ẩm cho khoang mũi, tạo sức đề kháng vi khuẩn và các chất gây dị ứng, giúp cơ thể bạn có sức đề kháng.

