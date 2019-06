Mẹ bé Bình An có thêm hy vọng mới để chờ gặp con

Gần 3 tuần sau mổ ngồi bắt con, mẹ bé Bình An bắt đầu phác đồ điều trị mới với nhiều hy vọng, sức khoẻ đã có những tiến triển rõ rệt.

Suốt 3 tuần nay, trưa nào anh Đỗ Văn Hùng, 31 tuổi cũng bắt xe ôm từ BV K Tân Triều, vượt quãng đường hơn 12km đến BV Phụ sản TƯ để thăm con trai Đỗ Bình An, dù lần nào cũng chỉ được ngắm con 1-2 phút.

Từ khi chào đời vào ngày 22/5 đến nay, bé Bình An chưa từng một lần được bố mẹ bồng bế, thậm chí, mẹ bé - chị Nguyễn Thị Liên còn chưa từng được gặp con.

Thời điểm chị Liên phải mổ trong tư thế ngồi để bắt con. Giữa cái nóng hơn 40 độ ngoài trời, hơn 12h trưa nay, anh Hùng vừa kịp về đến BV K để tiếp tục chăm vợ. Quên cả mệt mỏi, anh Hùng vui mừng cho biết, từ thứ 5 tuần trước, vợ anh bắt đầu được truyền hoá chất đợt 1 và vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức tích cực, thỉnh thoảng vẫn cần máy thở hỗ trợ.



“Hiện tại, sức khoẻ của Liên tiến triển khá tốt, mỗi bữa đã ăn được nửa bát cháo, thậm chí đã đòi ăn cơm và mỗi ngày uống thêm 4-5 cốc sữa”, anh Hùng chia sẻ.

Anh cũng cho biết thêm, do vợ vẫn đang phải mở nội khí quản nên chưa thể nói được, muốn hỏi gì chị đều viết ra bảng, tuy nhiên nhiều khi nhìn khẩu hình của vợ anh cũng đoán ra vợ muốn nói gì.

Nhiều ngày nay, 2 BV vẫn thường xuyên trao đổi hình ảnh, video của 2 mẹ con cho nhau. Hàng ngày, các bác sĩ BV K nhận hình ảnh bé Bình An từ các bác sĩ BV Phụ sản TƯ để chuyển cho chị Liên xem, giúp chị có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật.

Phía BV K cho biết, thời điểm mổ lấy thai, sức khoẻ chị Liên đã vô cùng yếu, nên ngay sau khi con chào đời 1 ngày, chị Liên bị suy hô hấp nặng, thậm chí đã có lúc diễn biến nguy kịch, hôn mê, người phù do tế bào ung thư đã di căn vào phổi, xương, gan nên 2 BV đã từng nhiều lần lên kế hoạch cho 2 mẹ con gặp nhau nhưng chưa thể thực hiện.

Sau khi hội chẩn với các đồng nghiệp của BV Bạch Mai cuối tháng 5 vừa qua, các bác sĩ quyết định “tấn công” tế bào ung thư bằng 1-2 đợt truyền hoá chất. Sau đó đợi sức khoẻ chị ổn định mới cho 2 mẹ con gặp nhau.

TS Nguyễn Tiến Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BV K cho biết, điều kiện quan trọng nhất để 2 mẹ con Bình An có thể gặp nhau là chị Liên phải cai được máy thở hoàn toàn. Các bác sĩ đang nỗ lực hết sức, mong ngày đó đến thật gần.

Về sức khoẻ bé Bình An, TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, BV Phụ sản TƯ cho biết, hiện bé đã ăn được 35ml sữa/lần, ngày 8 bữa. Trước đó trong tuần đầu tiên, bé chỉ ăn được 4ml sữa/bữa.

Thời điểm bé Bình An chào đời mới được 31 tuần tuổi nên các bộ phận đều non yếu, từ hệ miễn dịch đến não, hệ thống tiêu hoá... kèm theo suy hô hấp nặng, phù nhẹ, trẻ không thể tự thở, do đó ngay lập tức được mở nội khí quản, dùng bôm hỗ trợ giãn nở phổi và nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch.

Đến nay sau gần 3 tuần được chăm sóc đặc biệt, bé đã hết phù, cân nặng vẫn giữ nguyên 1,5 kg nhưng các chỉ số phát triển tốt.

Dù vậy TS Trác cho biết, để rời lồng kính, bé Bình An sẽ cần phải chăm sóc đặc biệt thêm 4-5 tuần nữa.

Chị Nguyễn Thị Liên phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn cuối khi đang mang thai con thứ 2 được gần 4 tháng. Dù được các bác sĩ khuyên nếu để cố giữ thai sẽ nguy hiểm cả mẹ lẫn con, song chị đã quyết định giữ lại thai, chờ ngày con ra đời. Trong đó suốt 2 tháng, chị phải ngủ ngồi 24/24h, do nằm suốt là khó thở, khi nào mỏi quá chị sẽ gục lên chiếc bàn gấp trước mặt.

Vượt qua đau đớn, chị gắng gượng từng ngày để mong giữ cái thai trong bụng lớn thêm. Tuy nhiên đến ngày 22/5, khi sức khoẻ chị yếu đi, nguy hiểm cả mẹ lẫn con, các bác sĩ BV K và BV Phụ sản TƯ đã quyết định mổ bắt con trong tư thế ngồi. Bé trai chào đời được đặt với cái tên đầy gửi gắm – Bình An. Khi vừa chui khỏi bụng mẹ, bé khóc rất to, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay bác sĩ như để níu kéo thật chặt cuộc sống này.