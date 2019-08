Lý do Cục ATTP khuyến cáo không dùng sản phẩm Tăng cân SQA?

(Kiến Thức) - Qua kiểm tra phát hiện sản phẩm Tăng cân SQA của Công ty TNHH Infinity Beauty Việt Nam đang lưu hành bất hợp pháp trên thị trường, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm này.

Nhận được thông tin phản ánh về sản phẩm Tăng cân SQA của Công ty TNHH Infinity Beauty Việt Nam (địa chỉ: Số nhà 1 ngõ 47 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) lưu hành trên thị trường mà không công bố sản phẩm theo quy định, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đã rà soát dữ liệu công bố sản phẩm từ năm 2014 đến nay.

Tăng cân SQA được quảng cáo rầm rộ trên mạng là sản phẩm uy tín nhập khẩu của Nhật

Kết quả kiểm tra, rà soát dữ liệu cho thấy sản phẩm có tên Tăng cân SQA của Công ty TNHH Infinity Beauty Việt Nam chưa được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Ngoài ra, xác minh tại địa chỉ Công ty TNHH Infinity Beauty Việt Nam đăng ký hoạt động (Số nhà 1 ngõ 47 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội và Số 44, ngõ 77 Bùi Xương Trạch, P. Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) ghi nhận tại các địa chỉ này không có Công ty TNHH Infinity Beauty hoạt động.

Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản số 2283/ATTP-PCTTR ngày 18/7/2019 gửi Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra trên địa bàn về việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm Tăng cân SQA nêu trên, nếu phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định.