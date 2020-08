Loạt đặc sản ăn sống của Nhật Bản “thách thức” du khách

Shirouo no Odorigui: Đây là tên của những con cá non trong suốt. Loại cá này thường được ăn sống cùng với trứng và giấm. Món Shirouo no Odorigui được nhiều du khách thế giới đánh giá là món đặc sản ăn sống kinh dị trong ẩm thực Nhật Bản. Cảm giác những chú cá nhảy nhót trong miệng trước khi nuốt sẽ khiến nhiều người e sợ khi thử món này lần đầu tiên. Mì Odori-don: Món này được xếp vào những món ăn kinh khủng nhất thế giới bởi thực khách sẽ phải ăn cả một con mực còn sống đang ngoe nguẩy những xúc tu được rưới lên mình những loại nước sốt đặc trưng. Thoạt nhìn, bạn sẽ nghĩ con mực trong bát còn sống nhưng thực chất nó đã chết và được làm sạch các bộ phận bên trong. Khi đổ nước tương lên, các xúc tu bắt đầu cử động giống như mực còn sống nhưng thực chất đó chỉ là các phản ứng của tế bào đối với nước tương. Tuy nhiên, khi dùng món này, thực khách vẫn nên từ tốn và cẩn thận để không bị nghẹn. Thịt ngựa sống: Được gọi là basashi ở Nhật Bản, thịt ngựa sống rất phổ biến tại đây. Nó được coi là đặc sản ở Kumamoto, trên đảo Kyushu. Thông thường basashi được nhúng trong nước tương và ăn kèm với tỏi hoặc cải ngựa Nhật Bản. Nếu không đam mê đồ sống, món ăn này thực sự là thử thách với du khách lần đầu thưởng thức. Sashimi ếch sống: Một nhà hàng ở Nhật Bản đã gây xôn xao dư luận khi trình làng món sashimi với con ếch vẫn còn sống, ngồi chồm chỗm trên đĩa đá dù nó đã bị lột da, bỏ nội tạng. Khi món ăn được phục vụ, con ếch vẫn còn sống, thở phập phồng và chớp chớp mắt. Điều này khiến không ít thực khách ghê sợ. Fugu Sashimi: Món ăn này được làm từ cá nóc kịch độc có khả năng khiến nhiều người tử vong. Nếu không chế biến đúng cách, người ăn phải loại cá này có thể bị tử vong trong vòng 4-6h.Các đầu bếp phải trải qua khóa học và thực tập từ 2-3 năm, sau đó trải qua kỳ thi Quốc gia ở Nhật Bản mới được phép làm món ăn này. Sashimi là tên gọi chung cho những món ăn sống mà thành phần chính là các loại hải sản tươi sống. Đây là món ăn rất phổ biến trong thực đơn của người Nhật, bởi lẽ họ cho rằng các món ăn từ hải sản nói chung và đặc biệt cá là loài thông minh nên các món ăn từ cá rất có lợi cho người thưởng thức. Để làm ra được món Sashimi đặc biệt này, hải sản phải trải qua một quá trình gắt gao từ khâu đánh bắt đến chế biến để đảm bảo độ tươi ngon của chúng. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

